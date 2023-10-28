Çarpışan otomobillerden biri ters döndü: 2 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 107 Nolu Sokak’ta meydana geldi. B.E. idaresindeki otomobil, T.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan U.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.