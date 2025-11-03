"Çarpışmaya hazır olun" anonsu korkutmuştu: AJet'ten Köln-İstanbul seferini yapan uçağa ilişkin açıklama

Köln-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında yapılan "çarpmaya hazır olun" anonsu nedeniyle sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya ilişkin açıklama geldi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, teknik bir problem meydana gelen uçağın, emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeşilkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır."

NE OLMUŞTU?

Köln-İstanbul seferini yapan uçakta "çarpmaya hazır olun" ve "çarpışma pozisyonu" anonsu yolcularda kısa süreli paniğe neden olmuştu. Bir yolcunun kaydettiği görüntü sosyal medyada hızla yayılırken olayın ne olduğuna dair detay öğrenilememişti.