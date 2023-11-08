Çarptığı otomobilin camından içeri giren bisikletli yaralandı
Kaynak: DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobile çarpıp, başı camından içeri giren bisiklet sürücüsü Muhammed G. (25), yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed G., kullandığı bisikletle, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı. Başı camdan içeri giren Muhammed G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Muhammed G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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