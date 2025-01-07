Çarptığı otomobille devrilen motosikletinin arasında sıkıştı

Bursa'da, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikleti ile otomobil arasına sıkışan kuryenin yardımına çevredekiler koştu.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün oto yıkamacıya dönüş yaptığı otomobile kuryenin kullandığı motosiklet çarptı. Kazada kurye, devrilen motosikleti ile otomobil arasına sıkıştı. Kuryeye çevredekiler ile otomobilin sürücüsü yardım etti. Kuryenin yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.