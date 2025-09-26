Giriş / Abone Ol
Çarptığı turistin ölümüne sebep olmuştu: Sürat teknesi kaptanı tutuklandı

Güncel
  • 26.09.2025 15:36
  • Giriş: 26.09.2025 15:36
  • Güncelleme: 26.09.2025 15:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Turistin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

