Çarptığı turistin ölümüne sebep olmuştu: Sürat teknesi kaptanı tutuklandı

Antalya'da çarptığı turistin ölümüne neden olan sürat teknesinin kaptanı K.K. tutuklandı.

Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Turistin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.