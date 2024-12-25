Carrefour Yılbaşı Sepeti 2025: Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar? Carrefour yılbaşı paketinde neler var?
Yılın son günleri geride kalırken yılbaşı hazırlıkları için Carrefour yılbaşı sepeti araştırması hız kazandı. Yılbaşı akşamını evinde geçirecekler için ya da hediye edilmesi adına zincir marketler raflarına yılbaşı sepetlerini yerleştirmeye başladı. Carrefour yılbaşı sepeti 2025 de bu kapsamda raflardaki yerini alırken Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar ile Carrefour yılbaşı paketinde neler var soruları gündem oldu. Müşterilerine iki ayrı yılbaşı sepeti imkanı sunan Carrefour yılbaşı sepeti içerisinde çikolata, kuruyemiş vb. seçenekler yer alırken fiyatları ise bin liranın üzerinde. Peki, Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar? Carrefour yılbaşı paketinde neler var? İşte detaylar!
Carrefour Yılbaşı Sepeti 2025 fiyatları yılbaşını evde geçirecekler ve hediye edecekler için araştırma konusu oldu. Yılbaşı haftasında zincir marketler tarafından raflara yerleştirilen yılbaşı paketlerinin fiyatları ve içerikleri belli oluyor. Geçmiş yıllara kıyasla uygun fiyatlarla satılabilmesi için sepetler her yıl küçülürken Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar sorusu gündemde. Carrefour yılbaşı paketi içerisinde çikolata, kuruyemiş vb. ürünler yer alırken herhangi bir alkollü içecek bulunmuyor. Peki, Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar? Carrefour yılbaşı paketinde neler var? İşte ayrıntılar!
CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ 2025
Carrefour yılbaşı sepeti için "Sepetli Yılbaşı Kolisi" ve "Yılbaşı Kolisi" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Sepetli Yılbaşı Kolisi" fiyatı 1.799,90 TL olarak satılırken "Yılbaşı Kolisi" 1.199,90 TL olarak satışta.
CARREFOUR SEPETLİ YILBAŞI KOLİSİ
1.799,90 TL'den 1.299 TL'ye düşerek indirimli olarak satışta bulunan Carrefour Sepetli Yılbaşı Kolisi içerisinde şu ürünler yer alıyor:
- Çerezza Popcorn Sade Patlamış Mısır (Aile Boy)
- Lays Klasik Sade Patates Cipsi
- Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi
- Ruffles Ketçaplı Patates Cipsi
- Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş
- Master Nut Tuzlu İç Yer Fıstığı
- Master Potato Orijinal Patates Cipsi
- Züber Noutos Kajun Baharatlı Nohut Cipsi
- Toblerone Sütlü Çikolata
- Damak Lokum Antep Fıstıklı ve Sütlü Çikolata
- Damak Baklava Antep Fıstıklı ve Beyaz Çikolata
- Patiswiss Bitter Çikolatalı Turna Yemişli ve Çilek Draje
- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata
- Çokonat Antep Fıstıklı Gofret
- Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu
- Haribo Chamallows
- Mcvities Sütlü Kakaolu Bisküvi
- Biskrem Extra Bitter Çikolatalı Kurabiye
- Altınbaşak Yoğurt Aromalı Tahıl Cipsi
- Oreo Vanilya Dolgulu Kakaolu Bisküvi
- Kahve Dünyası Gofrik Fıstık Ezmeli Gofret
- Coca-Cola, Fanta, Schweppes Tonik (1 Litre)
- Cappy Vişneli, Limonata, Fuse Tea Şeftali (1 Litre)
- Burn Gold Enerji İçeceği
- Dimes Cool Lime Özü
- Doğanay Şalgam Suyu (Acılı)
- Starbucks Caramel Latte ve Mocha (Tek Kullanımlık)
- Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi
CARREFOUR YILBAŞI KOLİSİ
1.199,90 TL'den 990 TL'ye düşerek indirimli olarak satışta bulunan Carrefour Yılbaşı Kolisi içerisinde şu ürünler yer alıyor:
- Çerezza Popcorn Sade Patlamış Mısır Aile Boy 80 g
- Lays Klasik Sade Patates Cipsi Süper Boy 107 g
- Doritos Taco Baharat Çeşnili Mısır Cipsi Süper Boy 121 g
- Ruffles Ketçaplı Aroma Çeşnili Patates Cipsi Süper Boy 107 g
- Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş 140 g
- Züber Yer Fıstıklı Granola Bar 25 g
- Master Nut Tuzlu İç Yer Fıstığı 160 g
- Patiswiss Bitter Çikolatalı Turna Yemişli Draje 100 g
- Kahve Dünyası Gofrik Fıstık Parçalı Fıstık Ezmeli Gofret 33 g
- Patiswiss Bitter Çikolatalı Çilek Draje 80 g
- Olips Mini Mints Nane Okaliptus 12.5 g
- First 60 Dakika Keskin Naneli Sakız 27 gFirst 60 Dakika Yeşil Naneli Sakız 27 g
- Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33 g
- Ülker Antep Fıstıklı Sütlü Kare Çikolata 65 g
- Hanımeller Frambuaz Soslu Rulo Kurabiye 94,5 g
- Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 154 g
- Altınbaşak Yoğurt Aromalı Ve Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 50 g
- Çizi Çıtır Peynir&Soğan Aromalı Kraker 40 g
- Mcvities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90 g
- Haribo Chamallows 70 g
- Fuse Tea Soğuk Çay Seftali Aromalı İçecek 1 Litre Pet
- Burn Gold Enerji İçeceği 250 ml Kutu
- Cappy Vişneli İçecek 1 Litre Tetra
- Coca-Cola Pet 1 Litre
- Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Litre Pet
- Cappy Serin Limonata 1 Litre Pet
- Nescafe 3'ü 1 Arada 10'lu Paket 175 g
- Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g
- Doğanay Şalgam Suyu Acılı 1 Litre
- Dimes Cool Lime Özü 310 ml