Carrefour Yılbaşı Sepeti 2025: Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar? Carrefour yılbaşı paketinde neler var?

Carrefour Yılbaşı Sepeti 2025 fiyatları yılbaşını evde geçirecekler ve hediye edecekler için araştırma konusu oldu. Yılbaşı haftasında zincir marketler tarafından raflara yerleştirilen yılbaşı paketlerinin fiyatları ve içerikleri belli oluyor. Geçmiş yıllara kıyasla uygun fiyatlarla satılabilmesi için sepetler her yıl küçülürken Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar sorusu gündemde. Carrefour yılbaşı paketi içerisinde çikolata, kuruyemiş vb. ürünler yer alırken herhangi bir alkollü içecek bulunmuyor. Peki, Carrefour yılbaşı sepeti ne kadar? Carrefour yılbaşı paketinde neler var? İşte ayrıntılar!

CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ 2025

Carrefour yılbaşı sepeti için "Sepetli Yılbaşı Kolisi" ve "Yılbaşı Kolisi" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Sepetli Yılbaşı Kolisi" fiyatı 1.799,90 TL olarak satılırken "Yılbaşı Kolisi" 1.199,90 TL olarak satışta.

CARREFOUR SEPETLİ YILBAŞI KOLİSİ

1.799,90 TL'den 1.299 TL'ye düşerek indirimli olarak satışta bulunan Carrefour Sepetli Yılbaşı Kolisi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Çerezza Popcorn Sade Patlamış Mısır (Aile Boy)

Lays Klasik Sade Patates Cipsi

Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi

Ruffles Ketçaplı Patates Cipsi

Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş

Master Nut Tuzlu İç Yer Fıstığı

Master Potato Orijinal Patates Cipsi

Züber Noutos Kajun Baharatlı Nohut Cipsi

Toblerone Sütlü Çikolata

Damak Lokum Antep Fıstıklı ve Sütlü Çikolata

Damak Baklava Antep Fıstıklı ve Beyaz Çikolata

Patiswiss Bitter Çikolatalı Turna Yemişli ve Çilek Draje

Ülker Napoliten Sütlü Çikolata

Çokonat Antep Fıstıklı Gofret

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu

Haribo Chamallows

Mcvities Sütlü Kakaolu Bisküvi

Biskrem Extra Bitter Çikolatalı Kurabiye

Altınbaşak Yoğurt Aromalı Tahıl Cipsi

Oreo Vanilya Dolgulu Kakaolu Bisküvi

Kahve Dünyası Gofrik Fıstık Ezmeli Gofret

Coca-Cola, Fanta, Schweppes Tonik (1 Litre)

Cappy Vişneli, Limonata, Fuse Tea Şeftali (1 Litre)

Burn Gold Enerji İçeceği

Dimes Cool Lime Özü

Doğanay Şalgam Suyu (Acılı)

Starbucks Caramel Latte ve Mocha (Tek Kullanımlık)

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

CARREFOUR YILBAŞI KOLİSİ

1.199,90 TL'den 990 TL'ye düşerek indirimli olarak satışta bulunan Carrefour Yılbaşı Kolisi içerisinde şu ürünler yer alıyor: