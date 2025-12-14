CarrefourSA ikiye bölünüp satılabilir: A101 ve Anpagross iddiası

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding’in ekim ayında yaptığı üst yönetim toplantısında, düşük net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı bulunan iştirakler için satış seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi.

Ekonomim'in Merger Market’ten aktardığı iddiaya göre, bu kapsamda CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağlarının ayrı ayrı satılması gündemde. İddiaya göre süpermarket ağının A101’e, hipermarket ağının ise Anpagross’a devredilmesi için görüşmeler sürüyor. CarrefourSA’ya ait mini marketlerin ise olası satışın dışında tutulduğu belirtiliyor.

Haberlerin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören CRFSA hisseleri haftanın son işlem gününü tavan yükselişle kapatırken, görüşmelere ilişkin nihai sonucun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.