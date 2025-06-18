CarrefourSA ve TBWA\İstanbul'un Hayalet Ağlar projesine Cannes Lions’dan 2 ödül

CarrefourSA ve TBWA\İstanbul'un Hayalet Ağlar projesi, reklamcılığın Oscar’ı kabul edilen Cannes Lions’da Altın ve Bronz Aslan Ödülü kazandı.

CarrefourSA’nın deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir balıkçılık için başlattığı ve TBWA\İstanbul imzası taşıyan projesi 'Hayalet Ağlar', bu hafta gerçekleşen Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde ödüle değer görüldü.

Proje tasarım kategorisinde Altın Aslan, açıkhava kategorisinde ise Bronz Aslan ödülü kazandı.

Proje için Marmara Denizi’nden toplanan 4 ton hayalet ağla Balıkesir’in Ocaklar Köyü, bir gecede hayalet köye dönüştürülerek; denizlerdeki hayalet ağ sorununa değinildi.