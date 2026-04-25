CarrefourSA’yı satın almıştı: A101'den binlerce işçiye sendikasızlık 'şartı' iddiası

A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki olan CarrefourSA'yı satın aldı.

Sabancı Holding’in şirketteki yüzde 57.12’lik hissesinin yanı sıra Carrefour Grubu’na bağlı Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32.16’lık hissesini de kapsayan pay devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin ardından yönetim kontrolünün el değiştireceği bildirildi.

Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf tutulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı da açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, CarrefourSA’yı satın alan A101’in, 77 ilde bayileri de dahil 1250'den fazla mağazasında çalışan binlerce işçiye sendikasızlık dayatmasında bulunduğu, bunu kabul etmeyen işçilerin ise işten çıkmaya zorlandığı iddia ediliyor.

CarrefourSA’da Türk-İş’e bağlı Tezkoop-İş örgütlüydü.