Carry trade Nedir? Carry trade avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Carry trade, finans dünyasında sıklıkla duyulan ancak detayları merak edilen bir kavramdır. Yatırımcıların, düşük faiz oranına sahip bir para biriminden borç alarak bu parayı yüksek faiz oranına sahip bir para birimine veya varlığa yatırması işlemine carry trade denir. Bu strateji, iki faiz oranı arasındaki farktan kar elde etmeyi amaçlar.

Bu makalede, carry trade’in ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını, risklerini ve sıkça sorulan soruların yanıtlarını ele alıyoruz.

CARRY TRADE NASIL ÇALIŞIR?

Carry trade, şu temel adımlarla işler:

Düşük Faiz Oranına Sahip Bir Para Biriminden Borçlanma: Yatırımcı, genellikle Japon Yeni (JPY) veya İsviçre Frangı (CHF) gibi düşük faiz oranına sahip para biriminden borç alır.

Yüksek Faiz Oranına Sahip Bir Para Birimine veya Varlığa Yatırım Yapma: Borç alınan miktar, yüksek faiz oranına sahip bir ülkenin para birimine (örneğin Türk Lirası, Brezilya Reali) veya varlığa yatırılır.

Faiz Farkından Kar Sağlama: İki faiz oranı arasındaki fark, yatırımcının karını oluşturur. Eğer kur değişimleri yatırımcının lehine gerçekleşirse, bu kar daha da artabilir.

CARRY TRADE’İN AVANTAJLARI

Faiz Farkından Elde Edilen Gelir: İki para birimi arasındaki faiz farkından düzenli bir gelir elde etme imkanı sunar.

Kur Farkından Ek Kazanç: Eğer borçlanılan para biriminin değeri düşerken yatırım yapılan para biriminin değeri yükselirse, bu durum ek bir kar sağlar.

Düşük Riskli Piyasalarda Daha Etkili: Özellikle istikrarlı piyasa koşullarında carry trade stratejisi oldukça karlıdır.

CARRY TRADE’İN RİSKLERİ

Kur Riski: Döviz kurları, yatırımcının aleyhine değiştiğinde zarar riski doğabilir. Örneğin, borçlanılan para biriminin değeri artarsa, geri ödeme maliyeti yükselir.

Faiz Oranı Riski: Yatırım yapılan ülkede faiz oranlarının düşmesi veya borçlanılan ülkede faiz oranlarının yükselmesi, beklenen karı azaltabilir.

Likidite Riski: Ani piyasa dalgalanmalarında carry trade pozisyonlarının kapatılması zorlaşabilir.

Jeopolitik Riskler: Siyasi veya ekonomik belirsizlikler, carry trade yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

CARRY TRADE STRATEJİSİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Faiz Farkı Yüksek Olduğunda: İki para birimi arasındaki faiz farkı büyüdüğünde carry trade daha cazip hale gelir.

Kur İstikrarı Olduğunda: Döviz kurlarında büyük dalgalanmaların olmadığı, istikrarlı piyasa dönemlerinde daha etkilidir.

Gelişen Piyasalarda Yatırım: Brezilya, Türkiye veya Güney Afrika gibi gelişen piyasa ekonomilerinde bu strateji sıklıkla kullanılır.

CARRY TRADE ÖRNEKLERİ

Örnek 1: Japon Yeni ve Türk LirasıJaponya’da faiz oranı %0,5 iken Türkiye’de faiz oranı %30.

Yatırımcı, Japon Yeni cinsinden borçlanıp Türk Lirası cinsinden bir tahvile yatırım yapar.Aradaki %29,5’lik faiz farkı, yatırımcının karını oluşturur (kur riski hariç).

Örnek 2: ABD Doları ve Brezilya RealiABD’de faiz oranı %1,5 iken Brezilya’da faiz oranı %13.ABD doları cinsinden alınan borç, Brezilya Reali cinsinden bir mevduata yatırılır.%11,5’lik faiz farkı yatırımcıya düzenli gelir sağlar.

CARRY TRADE YASAL MI?

Carry trade tamamen yasal bir yatırım stratejisidir ve bireysel yatırımcılar ile finansal kurumlar tarafından sıklıkla kullanılır.

CARRY TRADE HANGİ YATIRIMLARDA KULLANILIR?

Döviz piyasalarında, tahvillerde, hisse senetlerinde ve hatta emtialarda carry trade stratejisi uygulanabilir.

CARRY TRADE NE ZAMAN ZARARLI HALE GELİR?

Döviz kuru yatırımcının aleyhine değişirse veya faiz oranları beklenenden farklı şekilde hareket ederse carry trade zarar getirebilir.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN CARRY TRADE UYGUN MU?

Yeni başlayan yatırımcılar için carry trade, kur riski ve karmaşıklık nedeniyle dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.