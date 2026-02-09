Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyene gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çarşaf giydirilmiş domuz görselini sosyal medyada paylaşan diyetisyen Onur K, gözaltına alındı.

Diyetisyen Onur K., yapay zeka ile oluşturulmuş, çarşaf giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında diyetisyen Onur K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur K., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.