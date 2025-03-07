Çarşaf giyip ablasının evini soydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Behiye Ebru İ. isimli kadın çarşaf giyip gittiği ablasının evine gitti. Ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak eve giren Behiye Ebru İ. 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 28 Şubat günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 50 yaşındaki Behiye Ebru İ., evinden çıkıp özel halk otobüsüne bindi. Otobüs kartının olmadığını söyleyerek başka bir müşterinin kartını kullanıp ödeme yapan kadın, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indi. Hastanenin içindeki mescide giren kadın, yanında getirdiği çarşafı giyerek hastaneden çıktı.

Kadın yine aynı yöntemle bindiği özel halk otobüsüyle kendi ikametine 500 metre mesafedeki ablası Handan D.'nin ikametine gitti. Ablasının evinde olmadığını öğrenen şüpheli, daha önceden takip ettiği ablasının ev anahtarını koyduğu ayakkabılıktaki anahtarı alıp açtığı kapıdan eve girdi. Eve giren şüpheli, yatak odasında gizli olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Şahıs, kapıyı kapatıp anahtarı ise aldığı yere koyup sakince siteden çıkarak uzaklaştı. Otobüse binip yine İnegöl Devlet Hastanesine giden kadın, mescitte üzerini değiştirip çıktı. Yine aynı şekilde otobüse binen Behiye Ebru İ. evine gitti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından evi soyulan Handan D., karakola giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera incelemesi yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin ablasının evinden çaldığı 1 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve altınların bulunması için de çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan kadın, suçunu itiraf etti. Altınları geri veren kadın savcılıkça serbest bırakıldı.