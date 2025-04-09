Çarşamba mitinglerinin ilki Şişli’de

Haber Merkezi

CHP, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenleyeceği mitinglerin ilkini bugün Şişli'de yapacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde miting düzenleneceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla "her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting" düzenleyeceklerini duyurmuştu. Söz konusu miting, CHP'nin bu kararı kapsamında yapılacak ilk miting olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik X'ten yaptığı paylaşımda "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyerek mitinge çağrı yaptı.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.