Çarşamba’da 2,8 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2,8 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi’nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çarşamba JASAT Merkez Karakol Komutanlığı ve Samsun KOM Şube Müdürlüğü tarafından T.G. isimli şahsın evine baskın yapıldı.

Şahsın evinde yapılan aramada 2 kilo 809,49 gram kubar esrar ele geçirildi. T.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.