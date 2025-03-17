Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 14:45
  • Giriş: 17.03.2025 14:45
  • Güncelleme: 17.03.2025 14:45
Kaynak: İHA
Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan Ş.Y. idaresindeki 60 FK 946 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 55 ALK 235 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Ş.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol