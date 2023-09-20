Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir eve yapılan operasyonda esrar ve kenevir ele geçti, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesine, JASAT ve Dikbıyık Jandarma Karakolu ekiplerince operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli M.T.’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 450 gram kurumaya bırakılmış esrar maddesi ve boyları 1 metre ile 1,5 metre arasında değişen 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. Şüpheli Y.Ç., Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.