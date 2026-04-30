Çarşambanın Kötüsü raflarda

Kültür Sanat Servisi

Edebiyat tutkunlarının “Kayıp Taşlar” “Eğrelti Otları Şarkı Söyler Mi?” “Yalnız Kadın Cinayetleri” kitaplarından tanıdığı Asuman Bayrak’ın yeni kitabı “Çarşambanın Kötüsü” Telos Yayıncılık etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Feminist Pazartesi dergisi kurucularından, gazeteci Asuman Bayrak, kitabında 2007 Nisan ayında geçen, toplumsal gerçeklikleri ve kadın cinayetlerini işliyor.

Roman, üç gün boyunca çeşitli karakterlerin gözünden memleketin iç acıtıcı bir resmini çizerken, özel olanın politik olduğunu vurgulayarak, gerçeklerden hareket eden bir anlatı sunuyor. Yazar, nisan ayının baharı kutlayan yüzünün ardındaki, üstü kapatılan gerçekleri; kadın dergisi çalışanları, polis muhabiri ve pazarcılar gibi farklı karakterler üzerinden aktarıyor. Yazar bir kadının boğazı kesilerek öldürülmesi ve siyasi cinayetleri ele alırken bir yandan da devletin rolü, iktidarın tavrı, güçlülerin ayak oyunlarını da anlatıyor. Hrant Dink’in katledildiği gün İstanbul. İstanbul’da Tarlabaşı, Kasımpaşa yokuşları, Zirve Yayınevi’nde Hıristiyanların işkenceyle öldürüldüğü Malatya, Malatya’nın delisi, delikanlısı ve başrolde kadınlar. Tabloda belki siz de varsınız. Niçin olmasın?