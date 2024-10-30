Çarşı'dan Beşiktaşlı taraftarlara 'sessiz protesto yürüyüşü' çağrısı

Beşiktaş'ın önde gelen taraftar grubu Çarşı, cumartesi günü 'sessiz protesto yürüyüşü' düzenleneceğini duyurdu.

Çarşı, yürüyüşe bütün Beşiktaşlı taraftarları davet etti.

“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda yürüyüş hakkında bilgi verildi.

Çarşı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yürüyüş 2 Kasım Cumartesi saat 17.00'da Beşiktaş'ın sembol mekanlarından Kazan'dan başlayacak ve ağaçlı yoldan geçilerek Tüptaş Stadyumu'nda sona erecek.

Çarşı'nın paylaşımı şöyle: