Çarşı davasında gerekçeli karar açıklandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandıkları davada aldıkları beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyesi 35 kişi hakkında dokuz yıl sonra verilen ikinci beraat kararına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, mahkeme, sanıkların tamamının Beşiktaş Spor Kulübü taraftarı olduklarını, aralarında takım taraftarlığından ve sosyal paylaşımlardan kaynaklanan arkadaşlık ve dostluk ilişkisi dışında hiyerarşik yapı, görev dağılımı, organizasyon şeması, maddi kaynak, silah mühimmatı ve gizlilik esasları bulunmadığına kanaat getirdi. Çarşı grubunun, takım taraftarlığından kaynaklanan, yasal sosyal etkinlikler dışında herhangi bir yasadışı faaliyet içinde de bulunmadıklarını belirten mahkeme, Haziran 2013’teki Gezi Parkı protestolarını düzenleyen yapı içinde de bulunmadıkları sonucuna vardı.

Gerekçeli kararda, sanıkların anayasal bir hak olan ve demokratik ifade özgürlüğü içinde protestolara katıldıklarına işaret edilerek zaman içinde farklı kişi veya grupların provokasyonu veya kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmaları sonucunda oluşan olumsuz durumlara ve suç teşkil eden eylemlere katıldıklarının somutlaştırılamadığı kaydedildi.

Mahkeme, beraat kararının gerekçesinde, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapamaz hale getirmeye çalıştıkları” iddia edilmişse de sanıkların, bu suçu uygun vasıtalarla işleyerek amaca ulaşmaya yetecek plan ve organizasyon dahilinde hareket ettiklerine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve somut delil bulunmadığına kanaat getirdi. Kararda, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi de göz önüne alındı.