Çarşı davasında tüm sanıklar için beraat kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların beraatini talep etti. Mahkeme, 35 kişinin beraatine karar verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre; Gezi Parkı direnişinin ardından Beşiktaş taraftar grubu çArşı üyelerine açılan davanın bugünkü duruşması, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 35 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında beraat talep etti. Savcılığın mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine hükmetti.

ÇARŞI DAVASI'NIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı Davası'nda aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından beraat kararları verilmişti.

Ancak savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı'na ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.

Dava daha sonra ise Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı dava ile Çarşı Davası da birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.