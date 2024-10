Çarşı pazar ateş pahası

Halil ERTUNÇ

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı pazaryerlerine de yansıdı. Kış sebzelerinin tezgahlarda yerini almalarıyla beraber zamlar da gelmeye başladı.

BirGün, İzmir’in Konak ilçesinde, Hatay semt pazarında yurttaşlar ve esnafla konuştu. Yurttaşın da esnafın da pahalılıktan yakındığı pazarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Meyve ve sebzeye gelen fahiş zamlardan sonra pazar esnafı da yurttaş da günü geçirmekte zorlanıyor. Hem mevsim değişikliğinden hem de maliyetlerin artışından dolayı fiyat artıran esnaf, ürününün elde kalmasından şikâyetçi.

Kışa girerken fiyatların daha da artacağını vurgulayan pazarcı Hasan Güleç, “Biber 100 liraya kadar çıkacak. Almadan gidiyor insanlar. Alan da 4-5 tane. Haftalık alışveriş için peyniri, eti dahil etmeden hesap yapsak, 1500 lira yetmez şu an” diye konuştu.

‘ALSAM DA SATAMAM’

Öte yandan pazarda artık karnabahar satılmıyor. Halde karnabaharın kilosunun 50 liraya yükseldiğini dile getiren Hasan Akın, “Ufak bir karnabahar bile 60-70 lirayı geçiyor. Satıyordum ben geçen haftaya kadar. 10 gündür satmıyorum, bir süre de satmayacağım. Bu fiyatlara satamam, satsam da kâr edemem” dedi.

Maliyetlere zam geldikçe esnafın da fiyat artırmak zorunda kaldığını vurgulayan Şemsi Demir ise, “Sebzeler daha da pahalanacak, yurttaş da şikâyetçi ama ne yapsın? Artık meyveyi, sebzeyi parası olan yiyor” ifadelerini kullandı. Artık akşamları daha uygun fiyata meyve, sebze almak için gelenlerin kalmadığını aktaran Demir, “Akşamcılar diye bir şey kalmadı artık. Uygun fiyat diye bir şey yok, esnaf fiyat düşüremiyor” dedi.

Yurttaşlar ise eve pazar çantaları boş dönmekten şikayetçi.Emekli Aysel Erdemir, şunları söyledi: “500 lira harcadık, doğru düzgün bir şey almadık. Zeytin, peynire bakmadık bile. 60 liradan aşağıya ıspanak, pırasa, kereviz yok. Nasıl kaynayacak tencere?”

Her hafta pazara gelen Sibel Çetinkaya, “Marketler uçtu gitti diye buraya geliyoruz, artık buradaki fiyatlar da uçuyor. Salatalık bile 50-60 lira, fiyatını görünce kaçtık” dedi.

ETE DE ZAM GELDİ

Ulusal Et Konseyi (UKON), karkas et fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. UKON’un açıkladığı ve bölgesel olarak farklılık gösteren et fiyatları listesine göre, yurt genelinde et fiyatları ortalama olarak yükseldi. Ortalama dana karkas fiyatı 323,35 TL, kuzu karkas fiyatı 364,86 TL oldu. UKON’un açıkladığı listeye göre dana karkas fiyatı Ege Bölgesi’nde 316 lirayı, Marmara Bölgesi’nde 326 lirayı, Karadeniz Bölgesi’nde 337 lirayı aştı.