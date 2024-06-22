Çarşı’da esnaf ve yurttaş fiyatlardan çok şikâyetçi

Ekonomi Servisi

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı esnafı da kepenk açtı. ANKA Haber Ajansı’na konuşan bir yurttaş fiyatlardan şikayet ediyor.

Şenay Yılmaz isimli yurttaş, 9 bin lira dul aylığı aldığını dile getirdi. Mısır Çarşısı’ndan hiçbir şey alamadığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Çok kötü durumdayız. Allah yardımcımız olsun. 9 bin TL alıyoruz. Su bile alamıyoruz. 10 TL olmuş bir su. Ne yapabiliriz ki? Çok kötü durum. Aşırı pahalı. İç çamaşırı alacaktık, vallahi alamadık. İnan ki alamadık. Boş dönüyoruz. 500 lira anca ayırdık, alamadık yani. Bir küçük iç çamaşırı 120-130 TL. Ne alabilirsin ki? Bir de bayramda evde oturduk. Para nerede ki nereye gidelim? Torunuma çok az harçlık verebildim. 10 bin kime yetsin ya? 10 bin lira da almıyorum. Dulum ben. 9 bin TL alıyorum. Bayramda 2 bin 250 TL verdiler. Onla ne yapabiliriz ki? 3-4 tane torunum var. Biri okuyor, polisliği kazandı ama çocuğa 200’lüğü vallahi utanarak verdim ben. O parayla ne yapabilirler? Herkes Eminönü’ne geliyor, 9-10 bin TL’yi verip gidiyor. Emekli ne yapsın, ne yapabiliriz? Biz kıyma, et hayatımızda alamıyoruz. Kötü bir tavuk alıyorduk, onu da alamıyoruz.”