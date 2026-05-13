Casillas’tan Mourinho tepkisi: Onu Real Madrid'de istemiyorum

Real Madrid’in efsane oyuncularından Iker Casillas, adı bir süredir Real Madrid ile anılan Jose Mourinho’nun kulübe dönme ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kaleci, 63 yaşındaki Portekizli teknik direktörün Real Madrid’e gelmesini istemediğini kaydetti.

Casillas, şunları söyledi:

"Mourinho ile hiçbir sorunum yok. Bana göre harika bir profesyonel. Onu Real Madrid'de istemiyorum. Hayatımın kulübünde antrenman yapmak için başka antrenörlerin daha uygun olacağını düşünüyorum. Kişisel görüş. Başka bir şey değil."



No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

Sezon ortasında Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, yerine geçici olarak Alvaro Arbeloa’yı getirmişti. Sezonun kalan kısmını oldukça kötü geçiren Madrid ekibinde sezon sonu yeni bir teknik direktörün takıma getirilmesi bekleniyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Real Madrid’in teknik direktör arayışlarında ilk sırada Jose Mourinho yer alıyor. Takım içinde futbolcular arasındaki gruplaşmalar ve disiplinsiz hareketlere karşı Mourinho gibi bir figürün toparlayıcı olabileceği ifade ediliyor.

KARARI PEREZ VERECEK

Öte yandan yönetim kurulunda Mourinho’nun son 10 yılında kayda değer başarılarının oldukça az olduğunu belirten bu görevlendirmeye karşı çıkanlar olsa da son kararı Başkan Florentino Perez verecek. Perez’in, Mourinho ile ilişkisinin iyi olduğu biliniyor.

CASİLLAS İLE SORUN YAŞAMIŞTI

2010-2013 yıllarında Real Madrid’de 3 sezon çalışan Mourinho, LaLiga’da Barcelona’nın domiasyonunu kırarak 2012’de takımını lig şampiyonluğuna taşımıştı. Mourinho’dan önce Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 6 sezon ikinci turda elenen Madrid ekibi, Mourinho’nun takımın başında olduğu 3 sezonda da yarı final oynadı.

2013’te takımdan ayrılan Mourinho, son sezonunda takımın iki kaptanı Iker Casillas ve Sergio Ramos ile sorun yaşamıştı.