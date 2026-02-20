Casperlar'ın istihbarat ağı: Sistemi ihraç polis kurdu iddiası

Silahlı suç örgütü 'Casperlar'a yönelik soruşturma, emniyet içindeki sızıntıyı belgeledi. İncelenen dijital materyaller, vatandaşı korumakla görevli 9 polisin çeteye 'aranma ve yakalama kaydı' gibi gizli bilgileri sızdırdığını ortaya çıkardı.

İhraç bir polisin bağlantıları üzerinden yürütülen operasyonda 6 ilde 17 kamu görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında emniyet güçleri, 9 Ocak 2026 tarihinde örgüt üyelerine eşzamanlı bir operasyon düzenledi.

Güvenlik birimleri, bu operasyonda elde ettikleri dijital materyalleri inceledi ve örgüt üyelerinin çeşitli kamu görevlileri ile irtibat kurarak menfaat ilişkisine girdiğini belirledi.

Adli merciler, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bu kamu görevlilerinden ‘suç, aranma, araç, yakalama kaydı’ gibi kritik sorgulama verilerini temin ettiğini tespit etti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 17 GÖZALTI

Tespitlerin ardından Başsavcılık, suç örgütü hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı listesinde 9 polis memuru, 1 zabıt kâtibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memuru yer aldı.

Emniyet ekipleri, dün sabah saatlerinde İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 17 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda delil niteliği taşıyan belgelere ve eşyalara el koydu.

SİSTEME SIZIŞIN BAŞLANGIÇ NOKTASI: İHRAÇ POLİS

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, soruşturmanın emniyet ve çeşitli kamu kurumlarına uzanmasına neden olan ilk adım, polis memuru İ.T.’nin faaliyetlerinin incelenmesiyle atıldı.

Soruşturma birimleri, İ.T.’nin Casperlar suç örgütüyle doğrudan temas halinde olduğunu saptadı. Bu tespit üzerine tutuklanan İ.T., meslekten ihraç edildi.

İ.T.'nin yakalanmasının ardından kurumlar içinde başlatılan incelemelerde soruşturma ekipleri, ihraç polisin adliye, emniyet ve gümrükte kimlerle bağlantı kurduğunu araştırdı.

Çalışmalar sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı İ.T.’nin iletişimde olduğu diğer polis ve kamu görevlileri tek tek belirlendi ve güvenlik güçleri bu şüpheliler hakkında da gözaltı işlemi uyguladı.