Casperlar’a operasyonda 70 kişiye tutuklama çıktı

Haber Merkezi

İstanbul'da, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 11 Temmuz Cuma günü 231 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, örgütün lideri olduğu belirtilen “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın yönettiği gruba mensup 79 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, örgüt üyelerinin; kasten öldürme, nitelikli yağma, iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlarla bağlantılı olduklarını belirtti.

Gözaltına alınan 79 şüpheli işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 18 yaşından küçük kişilerin de bulunduğu öğrenildi.