Casperlar’ın polis ağı: Soruşturma dosyasından çarpıcı iddialar

Kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 17 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakkında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2’sinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında bulunduğu sırada ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dokuz polis, bir zabıt katibi, bir gümrük muhafaza memuru ve bir eski polisin aralarında olduğu 17 kişinin ‘Casperlar’ diye bilinen suç örgütüne bilgi sızdırdıkları iddia ediliyor.

KRİTİK BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklamaya sevk yazısına göre kırmızı bültenle aranan Casperlar’ın lideri ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız, 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; dört gün sonra bırakılan ve İtalya’ya geçen Atız’ın Almanya’da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı Türkleri tutuklayan savcıya silahlı saldırı düzenleteceği ihbarı alındı. Savcının evinin yakınında Atız’la hareket ettiği ileri sürülen G.Ş. adlı kişi 27 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandı.

G.Ş.’de ele geçirilen dijitallerde kritik bir bilgiye ulaşıldı.

Atız’ın, gözaltıdan iki gün önce G.Ş.’ye kendisiyle ilgili Polis Bilgi Sistemi (Pol-Net) sorgu sonucunu gönderdiği tespit edildi. Bu bilgi Almanya tarafından Türkiye’ye iletildi.

3000 TL’YE SORGULADI

Yapılan araştırmada G.Ş.’yi T.C. kimlik numarasıyla 25 Mayıs 2025’ta saat 23.19’da Pol-Net’te sorgulayan kişinin Esenyurt Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi’nde görevli A.K. olduğu saptandı.

Aynı gün A.K.’nin banka hesabına S.C.G. tarafından 3.000 TL gönderildi.

Polis A.K.’nin S.C.G.’nin eşine sahte ifade ve serbest bırakma tutanağı çıkartarak, yerine imza attığı da belirlendi.

S.C.G.’nin A.K.’ye 43.200 TL gönderildiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bilgiler üzerine 9 Ocak günü operasyon düzenledi.

Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında şu bilgiler yer aldı:

BİLGİ SIZDIRMA ÇETESİ

"Savcılığın tespitine göre S.C.G., Casperlar’dan ayrı bir örgütün lideri.

Arkadaşı İ.T. ise bu suç örgütünün yöneticisi.

S.C.G., temasta olduğu kamu görevlilerden bilgi temin ederek, Casperlar’a ve diğer suç örgütlerine aktarıp finans sağlıyor.

Örneğin, Bakırköy Adliyesi’de zabıt katibi E.B.’ye iki Casper’ın kırmızı bültenlerinin çıkıp çıkmadığını, M.G.’nin aftan yararlanıp yararlanmadığını sorgulattılar.

E.B.’nin dayısının hesabına 1.086.320 TL gönderildi.

‘KANKA!’

Casperların hedefinde olan M.O.B.’nin T.C. kimlik numarasını Bursa Osmangazi Çekirge Polis Merkezi Amirliği’nden E.Ç.’den temin ettiler. Böylelikle M.O.B., Casperlar tarafından tehdit edildi.

Uyuşturucu satışında yer alıp çeteye para ödemeyen altı kişinin fotoğraflarını E.Ç.’ye gönderip adreslerini istediler. E.Ç.’ye yazdıkları mesajda “Kanka bu elemanlar İzmir’deki arkadaşların parasını ödememişler, yani bir şey koymuşlar, ulaşamıyorlarmış” dediler.

E.Ç.’ye 223.000 TL gönderildi.

Bağcılar’da geçen yıl Ş.A., aracında 8720 gram Marihuana ve 2180 gram kokain bulunan R.A.’yı silahla yaraladı. Çete Ş.A.’yı bulmak için İstanbul Güven Timleri’nden Y.B.’den konaklama bilgilerini elde etti.

Suç örgütü yöneticisi İ.T., polis Y.B.’ye 76.500 TL gönderdi.

Y.B. de İ.T.’ye 37.000 TL havale etti.

SKY LİSTESİNİ VERDİ

Baronların kullandığı ‘SKY’ adlı mesajlaşma programı Europol tarafından çözümlenince Türkiye’deki suç örgütü üyelerinin listesi ve mesajları Ankara’ya iletildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nden A.Ö., bu bilgileri S.C.G.’ye sızdırdı.

A.Ö., ayrıca S.C.G.’nin isteği üzerine H.K.’nin aranması olup olmadığına baktı.

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nden M.A., dört kişinin pasaport, kimlik ve telefon numaraları ile adres bilgisini, suç kaydını ve araç fotoğrafını gönderdi.

M.A., bu paylaşımdan kaynaklı İ.T.’den 151.500 TL aldı.

Her nedense İ.T.’ye 932.000 TL gönderdi.

Bursa Osmangazi Çekirge Polis Merkezi Amirliği’nden E.Ç., 11 kişinin ismini, fotoğrafını, telefon numarasını, adresini sorguladı ve karşılığında 223.000 TL aldı.

Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nden E.K. ise bir kişinin üzerine kaç araba olduğun bakması istenince “Yarın baktırırız abim” dedi.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Başkale Grup Amirliği’nden H.Y. de suç örgütüne bilgi verdi.

İPSALA’DAN UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASI

İstanbul Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’nde Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli H.D.’nin suç örgütü üyeleriyle yaptığı yazışmalarda, tırlar içerisinde İpsala Gümrük Müdürlüğü’nden uluslararası ticaret gerçekleştirdikleri şeklinde konuşmalarının olduğu belirlendi.

S.C.G.’nin H.D.’ye “20 tane ot bizim. 200 tane getirirlerse 700.000 dolara karları var” dediği tespit edildi. Bu yazışmanın uyuşturucu ticaretine ilişkin olduğu iddia ediliyor.

H.D.’ye 2.350.000 TL gönderildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GÜMRÜKÇÜSÜ

Suç örgütü lideri S.C.G.’nin uyuşturucu ticareti için Casperlarla görüşme yaptığı ileri sürülüyor.

Almanya’da savcıya yönelik suikast iddiasıyla gözaltına alınan Ş.G. ile bağlantılı bir şekilde Brezilya’nın başkenti Sao Paulo’dan Türkiye’ye uçan yolcuların yanlarında getirecekleri uyuşturucuyu İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza Memuru S.A.’nın teslim alıp ülkeye sokacağı belirlendi.

S.C.G.’nin uyuşturucu ticareti ve bilgi satma eylemlerinden elde ettiği geliri E.K.’nin soğuk cüzdanına kripto para yöntemiyle gönderdiği, yüzde üç komisyonla havale olarak geri aldığı ileri sürülüyor."