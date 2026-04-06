'Cast Away' filmindeki 'ıssız adada' gemi kazası: Petrol sızıntısı alarmı

Ünlü oyuncu Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı Cast Away (Yeni Hayat) filminin çekildiği Fiji’deki Monuriki Adası açıklarında bir yolcu gemisi cumartesi günü karaya oturdu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre Blue Lagoon Cruises şirketine ait "Fiji Princess" adlı yolcu gemisinin, adanın yakınlarındaki mercan kayalıklarına çarptığı bildirildi.

Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Fiji Deniz Güvenliği Otoritesi (MSAF) tarafından yapılan açıklamada, gemide 30 yolcu ve 31 mürettebat bulunduğu belirtilerek, 30 yolcu ve 17 mürettebatın aynı gün güvenli bir şekilde tahliye edilip Port Denarau'ya ulaştığı ifade edildi.

Mürettebatın diğer üyelerinin, ilk etapta müdahale çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla gemide kaldığı belirtildi.

MSAF tarafından yapılan ilk incelemelerde, geminin sol arka kısmında ve dümen mekanizmasında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yetkililer, geminin motor arızası yaşadığını ve karaya oturmanın ardından su almaya başladığını belirtti. Sert dalgalar ve kötü hava koşulları nedeniyle geminin su altındaki hasar tespit çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

"Fiji Princess" gemisi, reklamlarında "kıyıya bir hindistan cevizi ağacına bağlanacak kadar yaklaşabilmesi ve yolcuların kıyıya yüzerek çıkabilmesi" özelliğiyle tanıtılıyordu.

Ada el değmemiş doğası ve mercan resifleriyle biliniyor.

PETROL SIZINTISI TEHDİDİ

MSAF, gemi operatörüyle yakın iş birliği içinde olduklarını ve önceliklerinin Fiji'nin deniz ekosistemini korumak olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü yaklaşık 20 bin litre dizel yakıt taşıyan gemideki sızıntı riskine karşı bölgeye bariyerler ve özel ekipmanlar sevk edildi.

Bir MSAF sözcüsü, "Şu anki incelemeler yakıt tanklarının zarar görmediğini gösteriyor. Ancak deniz çok dalgalı olduğu için koruyucu ekipmanları yerleştirmek oldukça güç," açıklamasında bulundu. Avustralya'dan gelen bir kurtarma uzmanının liderliğindeki ekip, yakıtı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR’UN ABD VERSİYONUNA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Kaza, Nadi şehrinin yaklaşık 45 km batısında bulunan ve 2000 yapımı 'Yeni Hayat' filminin çekildiği Monuriki Adası'nda meydana geldi.

Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı film, Hollywood tarihinin en ikonik hayatta kalma mücadelelerinden birini beyaz perdeye taşıyan modern bir Robinson Crusoe hikayesi. Filmde, işine ve zamana takıntılı Chuck Noland (Hanks) bir uçak kazası sonucu Güney Pasifik'te ıssız bir adaya düşüyor. Modern dünyanın tüm imkanlarından kopan Chuck, adada fiziksel ve psikolojik olarak hayatta kalmaya çalışırken; ateş yakmayı, balık tutmayı ve yalnızlıkla baş etmeyi öğreniyor.

Bölge aynı zamanda 'Survivor'ın ABD versiyonuna da ev sahipliği yaptı.