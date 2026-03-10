CAS’tan Galatasaray’ın itirazına ret

UEFA’nın Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a verdiği ceza konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı başvuru sonrası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

UEFA, söz konusu maçta yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray’a deplasman seyircisi yasağı ve 40 bin avro para cezası vermişti.

Kurum, cezanın gerekçeleri arasında tribünlerden sahaya yabancı madde atılması, havai fişek kullanılması ve taraftarlar arasında yaşanan karışıklıkları göstermişti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ OLMAYACAK

Bu kararın ardından Galatasaray yönetimi, Liverpool ile oynanacak deplasman karşılaşması için verilen seyirci yasağının kaldırılması amacıyla CAS’a yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.

CAS, sarı-kırmızılı kulübün başvurusunu değerlendirdi ancak yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Bu kararla birlikte Galatasaray taraftarları, İngiltere’de oynanacak Liverpool karşılaşmasını deplasman tribününde takip edemeyecek.

BURUK: "ADİL BİR CEZA DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Liverpool maçı öncesinde yaptığı açıklamada verilen cezanın adil olmadığını düşündüğünü ifade etmişti. Buruk, “Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. İtirazımız yapıldı ve belki değişebilir. Olaylara sadece tek bir açıdan bakılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin nasıl davrandığı da önemli” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anfield’da oynanacak karşılaşmanın atmosferine de değinen Buruk, daha önce futbolculuk döneminde bu statta bulunduğunu hatırlatarak, “Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olmasını isterdim. İç sahadaki atmosferimizi herkes biliyor” ifadelerini kullandı.