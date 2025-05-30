Casus kameralarda denetimsizlik

Sakarya'da 15 Nisan’da, bungalovdaki yatak odasının ampulünde gizli kamera tespit edildi. Denizli’deki bir öğrenci evinde ise üçlü prizin içine gizli kamera yerleştirildiği belirlendi. Gizli kamerayı yerleştiren ve kendisini, “Öğrenci dostu” olarak tanıttığı belirtilen ev sahibi yaptığını, “Fantezi olsun diye yaptım” sözleriyle savundu.

Birbiri ardına yaşanan gizli kamera skandalları, TBMM gündemine taşındı. Yaşananların, “Kişi mahremiyetinin kırılganlığını” ortaya koyduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, denetimsizliğe dikkati çekti.

ERİŞİM ÇOK KOLAY

Denetimsizlik nedeniyle gizli kameralara erişimin giderek kolaylaştığının altını çizen Karasu, “Casus kameralara internet siteleri ve ikinci el satış yapılan sitelerden 550 TL’den 30 bin TL’ye kadar fiyatlarla erişilebiliyor” dedi. Casus kameraların umumi tuvaletler, giyinme kabinleri ve evlere kadar girdiğini vurgulayan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cinsel içerikli gizli görüntüler elde edilip internet ortamında satışa sunulurken kimi zaman görüntüler ise şantaj amacıyla kullanılıyor. Milletin yatak odalarına kadar uzanan bu olaylara devletin mutlaka el atması gerekiyor. Bu olaylara, üç beş sapığın fantezisi olarak bakılamaz. Gizli kameralar, dinleme aletleri ikinci el pazarlarda, bit pazarlarında yok fiyatına satılıyor. Devleti yönetenler, sorumluluk alması gerekenler ise havaya bakıyor. Acilen kişi ve hak özgürlüklere yapılan saldırılarda devreye girecek bir mekanizma kurulması için harekete geçilmesi, bu tür ahlak dışı, yasa dışı girişimlerin önüne geçilmeli.”

BAKANLARA SORULAR

CHP’li Karasu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, önergelerinde şunları sordu:

• İnternet üzerinden legal olarak yapılan gizli kamera satışlarının daha sonra takibi yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise nasıl yapılmaktadır? Bakanlığınız bünyesinde bu konuda bir birim var mıdır, var ise bu birimde kaç personel görevlidir?

• 2002-2025 yılları arasında, e-ticaret yapan şirketler üzerinden yapılan satışlarda yıllara göre uygunsuz kullanım veya umuma açık yerlere gizli kamera, dijital materyaller yerleştirdikleri için gözaltına alınan ve adli makamlara teslim edilen kişi sayısı kaçtır?

• 2002-2025 yılları arasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve ele geçirilen bu tür cihaz sayısı nedir? Bu ürünlerin mahiyetleri ve menşei nelerdir?

• Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulan gizli, casus kamera ve benzeri dinleme cihazlarının sayısı nedir? Bu cihazların akıbeti ne olmuştur?