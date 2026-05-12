'Casusluk davasında' 2. gün: Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yapacak

'Casusluk davasının' ikinci celsesi bugün görülecek.

Saat 10.00’da başlayacak duruşmada tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ ve Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan savunma yapacak

Silivri’deki 4 no’lu duruşma salonunda 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava dün başlamıştı.

Davanın ilk gününde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile itirafçı Hüseyin Gün savunma yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20’şer yıl hapis cezası talep ediliyor. Dava, dün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Hüseyin Gün’ün savunmasıyla başladı.

09.50 | DURUŞMA BAŞLIYOR

Bugün savunma yapacak olan Merdan Yanardağ ve Necati Özkan salona geldi. İki isim de duruşmayı takip edenler tarafından alkışlarla karşılandı.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Savunmasında 15 Temmuz’dan sonra “devletim adına yurtdışında görev yaptım" diyen Gün, şirketlerine dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından “Türk devleti adına tam yetki” verildiğini ve İBB ile ticari ilişki kurulmadığını söyledi. Savunma sonrası Gün, “çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?” sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

İmamoğlu ise savunmasında davayı “siyasi” olarak nitelendirdi ve iddianamenin somut delile dayanmadığını söyledi. Hakkındaki “siyasal casusluk” suçlamasını reddeden İmamoğlu, “Ortada casusluk varsa MİT de ilgili tüm istihbarat birimleri de çıksın millete tek bir somut belge göstersin” diyerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’a ve ilgili kurumlara çağrı yaptı.