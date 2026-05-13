'Casusluk' davasında 3. gün: Savcılık, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi

'Casusluk' davasının üçüncü celsesi bugün görülüyor. Duruşmayı çok sayıda gazeteci takip ediyor. Duruşmada bugün savcılık ara karar için mütalaa verdi ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya yönelik savunmalara başladı.

SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Davanın ilk gününde Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu, dün ise diğer sanıklar Merdan Yanardağ ve Necati Özkan ile avukatları savunmalarını tamamladı.

Yanardağ, İddianamede 'kime casusluk yapıldığının yer almadığını' vurguladı. Yanardağ, "Savcılık makamı yumurtasız omlet yapılabileceğini iddia ediyor. Ben bu iddianameyi yazanları Masterchef programına katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Necati Özkan ise mahkeme heyetine, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyorum. Hangi gizli bilgi söyler misiniz" diye seslendi.

İlk gün savunma yapan İmamoğlu ise savunmasında davayı “siyasi” olarak nitelendirdi ve iddianamenin somut delile dayanmadığını söyledi. Hakkındaki “siyasal casusluk” suçlamasını reddeden İmamoğlu, “Ortada casusluk varsa MİT de ilgili tüm istihbarat birimleri de çıksın millete tek bir somut belge göstersin” diyerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’a ve ilgili kurumlara çağrı yaptı.

Savunmasında 15 Temmuz’dan sonra “devletim adına yurt dışında görev yaptım" diyen Hüseyin Gün, şirketlerine dönemin Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından “Türk devleti adına tam yetki” verildiğini ve İBB ile ticari ilişki kurulmadığını söyledi. Savunma sonrası Gün, “çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?” sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

20'ŞER YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan ve tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 20’şer yıl hapis cezası talep ediliyor. Savcılığın bugün mütalaasını sunması bekleniyor.

CANLI BLOG

10.10 | MÜTALAA AÇIKLANDI

Casusluk davasında 3'üncü celse başladı. Dün sanıkların ve avukatların savunmalarının tamamlamalarının ardından bugün savcılığın mütalaası açıklandı.

Savcı, BTK'den talepte bulundu, tanıkların dinlenmesini istedi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

İMAMOĞLU: İDDİA MAKAMI İKTİDARA BAĞLI BİR OFİS GİBİ

Savcılığın mütalaasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. İddia makamını eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"İddia makamının ipe un sereceğini biliyordum.İddia makamı aynı pozisyonunu korumaktır. İddia makamı siyasi iktidara bağlı bir ofis gibi çalışmaktadır. Bu iddianame, iftiraname, terfiname gerçekten bir hukuk cinayetidir. Yazıktır, günahtır. Bu memlekete yazıktır."

"BAŞKA HANGİ BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR?"

Mahkeme heyetine de seslenen İmamoğlu, "Sayın başkan, sayın heyet, başka hangi bilgiye ihtiyacınız var? Şunu diyebilirdi MİT Başkanı gelsin dinlensin. Ne kadar güzel derdim. Kimse dokunulmaz değildir. Olamazlar. Bilsinler" dedi.