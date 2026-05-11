‘Casusluk’ davasında İmamoğlu savunma yaptı: "Mücadelemiz, milli mücadeleye dönüşmüştür"

Haber Merkezi

“Casusluk” suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün’ün iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada önce Hüseyin Gün, ardından Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Ssvunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Davayı takip etmek üzere salonda tutukluların aile yakınları, çok sayıda siyasi ve basın mensubu yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Merdan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ, CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Aylin Nazlıaka; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla birlikte kayyum atanan TELE 1 çalışanları ve uluslararası gözlemciler de salondaki izleyiciler arasında bulundu.

Davanın ilk duruşması bugün Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü. Duruşmada, ilk olarak Hüseyin Gün savunmasını yaptı.

Hüseyin Gün savunmasında 15 Temmuz’dan sonra “devletim adına yurtdışında görev yaptım" diyen Gün, şirketlerine dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından “Türk devleti adına tam yetki” verildiğini ve İBB ile ticari ilişki kurulmadığını söyledi. Savunma sonrası Gün, “çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

13.15 itibariyle ara verilen duruşma, 14.25'te Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla yeniden başladı.

İmamoğlu savunmasında davayı “siyasi” olarak nitelendirdi ve iddianamenin somut delile dayanmadığını söyledi. Hakkındaki “siyasal casusluk” suçlamasını reddeden İmamoğlu, “Ortada casusluk varsa MİT de ilgili tüm istihbarat birimleri de çıksın millete tek bir somut belge göstersin” diyerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’a ve ilgili kurumlara çağrı yaptı.

Savunmasında Hüseyin Gün’ün devlet içindeki temaslarına da dikkat çeken İmamoğlu, Gün’ün MİT Başkanı, dönemin bakanları, bürokratları ve savunma sanayii çevreleriyle ilişkilerini anlattığını hatırlattı. İmamoğlu, “Bağlantılarından dolayı bana değil, gitsinler Cumhurbaşkanı’na sorsunlar. Muhatabı o” dedi.

16.53 I DURUŞMA SONA ERDİ

İmamoğlu'nun avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

Duruşma yarın Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın savunmalarıyla devam edecek.

15.55 I İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI BİTTİ

Ekrem İmamoğlu'nun savunması 15.55'te sona erdi. Ardından mahkeme başkanının soruları başladı.

Duruşma İmamoğlu'nun avukatının savunmasıyla devam ediyor.

15.50 I İMAMOĞLU'NDAN KALIN'A: "ORTADA CASUSLUK VARSA, ÇIKSIN TEK BİR SOMUT BELGE GÖSTERSİN"

" Bu ülkede devlet sırrı paramparça edilmişse, savcılık bu kadar şey yazmışsa, Ekrem İmamoğlu'nun ismi bu kadar zirveye çıkartılmış, “casus, ajan” diye yazılmışsa, MİT Başkanı size sesleniyorum niye konuşmuyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Ben konumum ne olursa olsun çıkar derim ki: "Ya arkadaş ben tanıyorum arkadaş ya! Bize toplantı düzenledi Londra'da, bak millete memlekete hayırlı işler yaptı." Bu ne biliyor musunuz? İşte o talimat düzenini kuran rejimin kendisiyle oynayan, fikri hür vicdanı hür insanlarla çalışmayan kişilerin makamları ne olursa olsun kafalarını kuma sokma anlayışıdır. Ama her şey meydanda, kafanı soksan ne olur sokmasan ne olur kuma. Yazık değil mi ya? Türkiye'nin gündemine yazık değil mi? Konuşsana! Ama MİT Başkanı konuşsana! Bakanlık yapanlar konuşsana! Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştiren birtakım siyasiler konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Ben çıkar söylerim, hata yapsam da söylerim yani. Bu nasıl bir düzen ya? Yani Türkiye'nin istihbaratının başındaki kişi buraya izah getirmeyecek de kim getirecek Allah aşkına ya? Allah aşkına ya!

Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olarak sesleniyorum; ortada bir casusluk varsa MİT de ilgili tüm istihbarat birimleri de çıksın millete tek bir somut belge göstersin, tek! Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir somut belge. Yıllardır manşet atıp, algı üretip, insanların aileleriyle, çoluğuyla çocuğuyla uğraşıyorsunuz. Basını da zor durumda bırakıyorsunuz. Ne yiyeceğini şaşırdı. Allah'tan kıymetli 3-5 tane mecra var, işte birini de peşkeş çekmeye gayret ediyorlar birilerine; onlar doğruyu göstermekte, doğruyu anlatmakta gayret etmeye çalışıyorlar. İzliyorum, sabahları izliyorum akşamları izliyorum, takip ediyorum hepsini. Ben buradayım, saklanmıyorum ki, kaçmıyorum; elimizde ne varsa çıkartın ortaya. Niye yani yargıyı bu kadar milletin huzurunda kötü koşullara sokuyorsunuz? İddianamenin işte içerik ve hukuki değer taşımayan değerlendirmeleriyle suçun kapsamını böyle zorla genişletmeye çalışmışlar. Metin ilerledikçe gerçekten hukuki ciddiyeti değil, tutarsızlığı, zorlama yorum ve vasatlığı büyüttüler. Siyasal casusluk gibi son derece ağır ve teknik bir suçlamanın bu derece delilsiz ve kurguya dayalı bir metinle ortaya konulabilmesi gerçekten mümkün değildir yani. Elbette hukuki çerçeveyi avukatlarım en iyi şekilde sizlere açıklayacaktır. Ama ifade etmek gerekir ki bu dili kullanan savcılık makamı hukuki değil, siyasi bir motivasyonla, menfaat elde etme motivasyonuyla; bakın her türlü menfaat, her türlü menfaat elde etme motivasyonuyla hareket etmektedir. Çok net! Çok net!"

15.45 I İMAMOĞLU: "BU KİŞİ (HÜSEYİN GÜN) MİT BAŞKANIYLA, DÖNEMİN BAKANLARIYLA VE BAYKAR'LA GÖRÜŞTÜM DİYOR, DAHA NE DESİN?"

"Sayın Başkan şunu da söylemem lazım; az önce burada beyefendi izahlarda bulundu. İlişkilerini anlattı, devlete dair yaptıklarını anlattı. Şimdi buradan söyleyeyim; vallahi beyefendi kimdir, ne yapmıştır, bağlantılarından dolayı bana değil, gitsinler Cumhurbaşkanı'na sorsunlar. Muhatabı o. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yahu kişi MİT Başkanıyla çalışmış, bugünün MİT Başkanıyla; dönemin bakanlarıyla çalışmış, dönemin bürokratlarıyla çalışmış, kendine göre kendi ideolojisine göre kendisini Türk milletine ve Türk devletine adadığını ifade eden bir kişi ve o dönemde bir sürü insanla çalışmış, isimlerini veriyor. Benim bir tane fotoğrafım var beyefendiyle ve rahmetli hanımefendiyle; kendisinin başkalarıyla bir sürü fotoğrafı var, uçak kaydına kadar veriyor, toplantı odasına kadar kimlerin olduğunu söylüyor, hangi savunma sanayi şirketi ile hangi önemli görüşmeyi yaptığını detaylarına giremem ama diyor çok önemliydi, yaptım diyor. Ve o şimdi diyor işte Baykar şirketininkidir diyor, Baykar şirketinin kime ait olduğunu biliyorsunuz diyor, daha ne desin? Daha ne desin?"

15.40 I "SEÇİLDİKTEN SONRA TEK BİR KİŞİ DEĞİŞTİRMEDİM"

"2019’da seçildikten sonra 19 gün boyunca bir kişiyi bile değiştirmedim. Genel Sekreter Hayri Baraçlı... Bakın ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu; Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Hani var ya Türkiye’de bütün veriler dünyaya servis edildi falan filan. Adil Karaismailoğlu orada, Genel Sekreter Yardımcısı. Gidin hemen işlem yapın hakkında, çağırın fezleke mi diyorsunuz ne diyorsunuz, gelsin çağırın ifade versin. Devam edeyim hemen altında Adil Bey’in altında Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut. İsimlerini anmak zorundayım. Mesela Selim Bey çok ilginç. Niye ilginç biliyor musunuz? Selim Bey feryat ediyor, "Canımı veririm verileri vermem" diyor. Hani talimat verdim ya ben, "Canımı veririm" manşet oluyor yandaş medyaya. Selim Karabulut'la ben 18 gün çalıştım. "Canımı veririm verileri vermem", ismi orada. Daha bir sürü isim sıralarım bu arada. Kentsel Dönüşümün şu andaki Şehircilik Bakanlığı'ndaki Genel Müdürü, İmar Daire Başkanı; PTT Genel Müdür Yardımcısı, Kültür Varlıkları Daire Başkanı; işte şu anda İller Bankası Genel Müdürü, o zaman Genel Sekreter Yardımcısı. Bunlarla çalıştım 18 gün."

15.30 I İMAMOĞLU'NDAN TELE 1 ÇIKIŞI

İmamoğlu, TELE 1 ve Merdan Yanardağ’ın dosyaya dahil edilmesine ilişkin şunları söyledi:

“TELE 1’e çökmek için Merdan Yanardağ’ı buraya dahil ettiler. Ben TELE 1’e gittiğimde Merdan Bey’i belki 2-3 defa ziyaret etmişimdir. Bunun dışında hukuksuzluklar yaşandığında destek amacıyla telefon açmışımdır. Merdan Bey’in aleyhime çok yorumu da olmuştur; sonuçta gazeteci. Belki kendisi beni tebrik ziyaretine gelmiştir.”

Bu sırada Yanardağ’ın “Gelmedim” demesi üzerine İmamoğlu, “Gelmemiş” karşılığını verdi. Salonda gülüşmeler yaşandı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ben hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye dönüp sordum. Kusura bakmayın yani. Şimdi benim basınla alakalı ilişkilerimi yöneten kişi, Merdan Yanardağ! Böyle bir şey olamaz yani. İddiaların seviyesine bakar mısınız yahu? Daha da ilerisi; 11 Haziran'da danışmanım Necati Özkan'la tanışan kişi, sadece 10 gün içinde, 10 gün içinde bana “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi zaferini, demokrasi zaferini şölenini kazandıran kişi diye tanımlanıyor şu iddianamede. Manipülasyonla kazandıran kişi” diye tanımlıyor… Birazdan anlatacağım size manipülasyonu. Gerçekten Sayın Başkan, Sayın Heyet, İstanbul halkının iradesini, 10 milyonların Türkiye'nin değişim talebini, milletin sandıkta verdiği kararı yok sayan bu yaklaşıma karşı büyük direnci Türkiye'nin her yerinde milletin böyle köpür köpür damarlarının kaynadığı bir ortamı bu şekilde tanımlamak gerçekten akıl sağlığıyla ilgili sorun var demektir. Kötülüğün zirvesi demektir. Akıl ve ciddiyet sınırlarını zorlayan bir yaklaşım demektir."

15.15 I GÜN'ÜN BAHSETTİĞİ FUAT OKTAY İMZALI YETKİ BELGESİ MAHKEMEYE SUNULDU

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Hüseyin Gün'ün, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından şirketlerine "Türk devleti adına tam yetki" verildiğini söylediği belge mahkemeye sunuldu. İngilizce hazırlanmış belgede "Trident Globe Ltd, G Plus Europe Ltd ile birlikte Türk Hükümeti adına ülkenin ilişkilerini ve tanıtımını yönlendirme, yürütme ve yönetme konusunda tam yetkilidir. Bu yetki 1 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerlidir." ifadeleri yer alıyor. Belgenin altında dönemin Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın imzası bulunuyor.

14.45 I "TEK BİR SAYFA İDDİANAME OKUMADIM"

Ekrem İmamoğlu, "Casusluk" iddianamesini havaya kaldırdı ve "İşte bu iddianame nedir biliyor musunuz? Tam bir hukuk cinayetidir. Sırası geldiğinde defalarca hatırlatabilirim. İddianame 159. sayfa. Zaten şunların hepsi çöp. Hepsi. Sorsanız iddianame hazırlamışlar. Çöp. Kopyala, fotokopi. Yazık sayın başkan, sayın heyet, size yazık biliyor musunuz? Kaç tane davanın içindeyim evet. Çok saygıdeğer avukatlarım var, görevleridir, okuyorlar, meslekleridir. Ben buradan ilan ediyorum, tek bir sayfasını hiçbir iddianamenin okumadım, gerek bile duymadım biliyor musunuz? Ne 4000 sayfalık İBB davasının ne bunun, bir sayfasını bile okumadım ve okumayacağım." dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ama burası yeter; sonu: “Siyasal casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı...” Suç mudur Sayın Başkan? İstanbul’da seçimi kazanmak, başta İstanbul olmak üzere ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmak suç mudur Sayın Başkan? Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Şimdi buna kim dava diyecek? Kim casusluk davası diyecek? Kim diyebilir? Bu siyasi bir dava. Seçimde, sandıkta karşıma çıkmaktan korkak zihniyetin ortaya koyduğu bir siyasi davadır Sayın Başkan, sayın heyet. Bütün bunları yaşatacaksınız, ondan sonra Meclis’te yasa çıkaracaksınız, bu ülkeye de yabancı yatırımlar koşa koşa gelecek. Hadi oradan! Kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz?"

14.40 I ESRA IŞIK'IN TAHLİYESİ ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İmamoğlu savunmasına devam ederken salonda Akbelen Direnişi gerekçesiyle 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık'ın tahliye edildiği haberi geldi.

Akbelen'de toprağına sahip çıktığı için tutuklanan Esra Işık'ın tahliye kararı "Casusluk" davasının görüldüğü salonda alkışla karşılandı.

14.30 I EKREM İMAMOĞLU: "MÜCADELEMİZ, MİLLİ MÜCADELEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

İmamoğlu savunmasına şu sözlerler başladı:

"Burada devletimiz adına milletimiz adına utanç verici bir iddianemeyle karşı karşıyayız. Deli kuyuya bir taş atmış istiyorlar ki birileri bu taşı çıkartsın. Dolayısıyla ben bu minik akıllı kişinin taşıyla ilgilenmeyeceğim.

İddia makamı eliyle sahteciliğe maruz bırakıldım. İddia makamının tehditleriyle, rehin almalarıyla, uydurma belgeleriyle uğraşıyorum. Kurulan kara düzende koltuktan kalkmama adına sergilenen siyasi müdahale, uydurulan senaryo ve bunu uygulayan aparatlar var.

Bizim burada verdiğimiz mücadele bir milli mücadeleye dönüşmüştür. Türkiye ve demokrasi adına en büyük muhalefet mücadelesi bugün ve aylardır Silivri'de verilmektedir. Biz kazanacağız."

Davanın uydurma delil ve gerekçelere yaslandığını ifade eden İmamoğlu "Bu, seçimde karşıma çıkmaktan korkanların uydurduğu siyasi bir davadır" dedi.

14.25 I SAVUNMA SIRASI İMAMOĞLU'NDA

Saat 13.15'te ara verilen duruşma, 14.25'te yeniden başladı.

Aranın ardından salona gelen İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan bir kez daha alkış ve destek sözleriyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu savunmasına başladı.

13.00 I HÜSEYİN GÜN" ÖRGÜT MENSUBU MUSUNUZ?" SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Gün'ün savunması bittikten sonra salonda bulunan avukatlardan da Hüseyi Gün'e sorular soruldu. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir ile Gün arasında gerçekleşen "örgüt mensubu" diyaloğu ise dikkat çekti.

Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir’in etkin pişmanlıktan yararlanmayı kendi isteyip istemediğine dair soruya “Hatırlayamıyorum” dedi.

Gün, Av. Demir’in “Siz çıkar amaçlı suç örgütü mensubu musunuz?” sorusuna ise yanıt vermedi. Gün, aynı soruyu soran hakimi de yanıtsız bıraktı.

İmamoğlu’nun avukatı Demir bunu, “Hayır derse etkin pişmanlıktan yararlanamayacak, Hüseyin bey zeki bir insan” şeklinde yorumladı.

(Örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilirken, 'casusluk' suçlamasıyla açılan soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılamıyor.)

12.23 I GÜN'ÜN SAVUNMASI SONA ERDİ

Duruşma 10.50’de Hüseyin Gün’ün savunmasıyla başladı.

Gün’ün savunması 12.23’te sona erdi.

Hakim 5 günlük duruşma planı olduğunu ve bu 5 günde savunmaları tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

12. 20 I HÜSEYİN GÜN'DEN 15 TEMMUZ SAVUNMASI: "GÖRÜŞTÜĞÜM ŞİRKET BAYKAR'IN ORTAĞI"

Savunma sanayi ile ilgili görüşmelerine de değinen Gün, o dönem yetkilisi olduğu Sargun Savunma Sanayi isimli şirket adına görüşme yaptığı savunma sanayii firmasının bugün Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan ve Yönetim Kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yürüttüğü Baykar'ın ortağı olduğunu ifade etti. Gün şunları söyledi:

"Buna ilaveten; iddianamenin ekleri arasında yer alan ve mahkemenizce Türkçe tercümesi yaptırılan yazışmalara bakıldığında, benim 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'ya yaptığım seyahatin FETÖ'nün darbe girişimi ile herhangi bir irtibatının olmadığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Nitekim dosyadaki bu yazışmalar ve tercümelerden açıkça görüldüğü üzere; benim Sargun Savunma Sistemleri A.Ş. temsilcisi sıfatıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda uluslararası ticari iş birliği için katılacağım toplantı aylar öncesinden planlanmıştır. Bu kayıtlar telefonumda da mevcuttur. Bu çerçevede uluslararası ticari iş birliği için NATO Genel Merkezi Siber Güvenlik Hizmetleri ana yüklenicisi olan İtalyan Finmeccanica yetkilileriyle toplantı öncesinde İstanbul'da buluştum. Daha sonra bu kişilerle 15 Temmuz 2016 tarihinde özel uçakla Ankara'ya geçerek, o dönemki adıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki toplantıya iştirak ettim ve aynı gün İstanbul'a döndüm. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki randevuyu ise; Türkiye'nin savunma sanayisinde önde gelen isimlerinden olan, "ağabey" diye hitap ettiğim ve o dönem Sargun Savunma Sanayi şirketinde ortağım olan Latif Aral Aliş organize etmiştir. Dosyadaki yazışmalarda "FNM" şeklinde kısaltılan bu şirketin yeni unvanı Leonardo S.p.A.'dır. Nitekim Leonardo S.p.A., bugün Türkiye'mizin gururu olan savunma sanayisi şirketlerinden biri olan Baykar ile ortaklığı bulunan bir şirkettir. Bu gerçeği İstanbul TEM'deki ifadem sırasında da açıkça belirttim. Ama gel gör ki; benim 15 Temmuz'da günübirlik, devletimin bilgisi dahilinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na gidip gelmemin ve toplantı yapmamın hain darbe girişimiyle irtibatlandırılması son derece tuhaftır ve inandırıcılıktan uzaktır."

12.15 I HÜSEYİN GÜN: 'FUAT AVNİ' İSİMLİ SOSYAL MEDYA HESABINI ORTAK OLDUĞUM ŞİRKET BULDU

"İddianamede 2012’de FETÖ mensubu Mustafa Özcan’la görüştüğüm yer alıyor. Benden Afrika’da yapılacak okul için maddi yardım istedi, kabul etmedim. Kaldı ki 2012 yılında FETÖ’nün varlığı tespit edilememişti. Devletimizin üst düzey yetkilileri Mustafa Özcan ve Fetullah Gülen ile görüşüyordu

2014’te Fuat Avni hesabının başındaki kişi, benim ortak olduğum teknik şirket tarafından bulundu. Bunu devletime ilettim ama rapor ortadan kayboldu. FETÖ o yıllarda devlet içinde aktifti."

"TELE 1'E YAPTIĞIM BAĞIŞ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEMEZ"

Hüseyin Gün dosyada yer alan TELE 1'e yaptığı bağış hakkında ise şunları söyledi:

"TELE1 manevi annemin yadigarı. Merdan Yanardağ da saygı duyduğum bir gazeteci. Yaptığım bağış, çok cüzi; TELE 1’in elektrik faturasını karşılamaz. Bağış yapmak nasıl casusluk oluyor, onu anlayamadım. Benim tanıdığım Merdan Yanardağ, talimatla kalemini bile oynatmaz"

12. 05 I GÜN: "İMAMOĞLU'NU SADECE 1 DAKİKA GÖRDÜM"

"Yüksek makamınıza aşağıda somut delilleri ile yani burada arz edeceğim zaten. İstanbul TEM'de ikinci ifademde vermiş olduğum 25 Ekim 2025 tarihli ifademde ayrıntılı olarak belirttiğim üzere, Sayın Merdan Yanardağ ve Sayın Necati Özkan'ı, manevi annem Seher Erçili Alaçam vasıtasıyla tanıdım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra yine manevi annem Seher Erçili Alaçam yönlendirmesi neticesinde Saraçhane binasına müştereken yaptığımız nezaket ziyareti ve bir adet foto sırasında hayatımda sadece bir dakika gördüm. Bugün de ikinci kez aynı yerdeyiz. Sadece bir dakika gördüm. Nitekim dosyada iletişim kayıtlarına bakıldığında, benim Sayın Ekrem İmamoğlu ile bu tarihin ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir irtibatımın bulunmadığı açıkça görülür."

"ÖZKAN İLE BİR SUNUM VE TOPLANTI DIŞINDA GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Aynı şekilde dosyada iletişim kayıtlarında teyit edildiği üzere, Sayın Necati Özkan ile de ifademde belirttiğim gibi, İBB seçimlerinin YSK tarafından iptalinden sonraki on on iki günlük kısıtlı sürede açık kaynaklara dayalı yaptırdığım sosyal medya analizi ve akabinde konuyla ilgili İBB'ye 2019 yılının eylül ayında yaptığım bir adet sunum ve bir adet toplantı ile onun dışında yüz yüze hiçbir görüşmem olmamıştır. Fakat hepimiz insanız, 2025 yılının mart ayında Sayın Necati Özkan hakkında bazı olumsuz haberleri duyduktan sonra, ben sadece insani olarak bir geçmiş olsun mesajı gönderdim. Bunun haricinde 7 yıldır -ki bu kayıtlarda mevcut- Sayın Necati Özkan ile hiçbir irtibatım olmuyordu. Dosya kapsamındaki bu somut belirlemeler; iddianamede her ne kadar suç tarihi olarak 2019-2025 yılları gösterilmiş olsa da benim ne Sayın İmamoğlu ne de Sayın Özkan ile 2019 yılında gerçekleşen sınırlı iletişimin dışında herhangi bir irtibatımın bulunmadığını tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Teknik deliller bunu gösteriyor."

"İBB İLE TİCARİ İLİŞKİMİZ OLMADI"

"Bunun dışındaki yazışmalardan ve sanık anlatımlarından da anlaşılacağı üzere; yine manevi annem Seher Erçel Alaçam'ın, Türkiye'de bir iş yapmamı ve daha çok gelmemi istemesinden kaynaklanan yoğun ısrarları neticesinde, seçimlerden bir süre sonra 2019 yılının Eylül ayında İBB’de Sayın Özkan'ın koordine ettiği bir adet sunum olmuştur. Ancak söz konusu sunumun ardından mali şartlarda anlaşamadığımız için İBB ile aramızda herhangi bir ticari ilişki kurulmamıştır. Nitekim bilirkişi marifetiyle çözümü yapılan dosyadaki yazışmalara bakıldığında benim manevi annem Seher Erçili Alaçam'ın yoğun ısrarları ve yönlendirmeleri neticesinde İBB yetkilileriyle 2019 yılında Eylül ayında bir toplantı olmak suretiyle ve ticari amaçla görüşmek, görüşmek zorunda kaldığım ve sonrasında mali şartlarda anlaşamadığım için bu görüşmeler son bulmuştur. Sonra da hiçbir irtibatım olmamıştır."

12.00 I "İBB VERİ TABANINI KOPYALAMADIM"

İBB veri tabanını kopyaladığı iddialarına ilişkin konuşan Gün şunları söyledi:

"Sosyal medya analizi için İBB veri tabanını kopyalamadım. Sosyal medya analizi için İBB verilerine gerek yok. Bu veriler açık kaynakta var. Bu iddia, fırında dağıtılan askıda ekmeğin çalınarak hırsızlık suçunun işlendiğinin iddia edilmesi gibidir"

11.30 I GÜN: "KİMSEYE CASUSLUK İFTİRASI ATMADIM"

Savunmasında "Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım ve şunu da önemle söylemek isterim: Kimseye de casusluk iftirası atmadım. Casus olmayan biri, başka hiç kimseye casus iftirası atamaz" diyen Hüseyin Gün'ün sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Huzurunuzda görülmekte olan yargılamaya dayanak teşkil eden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bürosunca düzenlenen ve sizin de söylediğiniz gibi Sayın Başkan, 4 Şubat 2026 tarihli iddianame ile tarafıma yöneltilen TCK madde 328/1 uyarınca, siyasal veya askeri casusluk amacıyla bilgi temin ettiğim yönündeki iddialar tamamıyla mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Ben, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğini, iç veya dış siyasal yararları açısından gizli kalması gereken siyasi ya da askeri casusluk maksadıyla temin etmedim. Etmediğim gibi, kesinlikle böyle bir teşebbüste de bulunmadım ve kimseyle de paylaşmadım. Nitekim ikinci ifademde, -İstanbul TEM'de vermiş olduğum- müsnet suçu işlediğime dair en küçük bir ikrarda da bulunmadım. Çünkü ben ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım ve şunu da önemle söylemek isterim: Kimseye de casusluk iftirası atmadım. Casus olmayan biri, başka hiç kimseye casus iftirası atamaz."

Eğitim ve meslek hayatında edindiği birikimlerle bir şirket kurduğunu ve çeşitli alanda yatırımlar yapan bir iş insanı olduğunu ifade eden Gün sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra üniversiteden kalma bir alışkanlığım olarak siyasette ve siyasetin nerede nasıl pişirildiğini, bilhassa Anglosakson siyasetin hangi mutfakta pişirilip nasıl geliştiğini merak ettiğimden ötürü önde gelen çeşitli düşünce kuruluşlarına üye oldum, yönetim kurulunda bulundum. Bunların önde gelenlerinden bir tanesi Londra merkezli Global Strategy Forum'dur. Nitekim benim için esas olan hükümetler değil, devlettir. Bu şiarla; 2010 yılında Global Strategy Forum tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Yükselen Network Dünyasındaki Rolü ve Konumu" seminerinde -ki medyada ulu orta çok değişik şeyler söylendi, tabii ki ben de linçe maruz kaldım- Lordlar Kamarası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez kapılarını Türk Devleti'ne açmasına büyük katkı sağladım. O toplantıda dönemin Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Türk İngiliz Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Sayın Suat Kınıklıoğlu, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, o tarihte Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan, bugün MİT Başkanı olan Sayın Profesör Doktor İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Nursuna Memecan ve Başbakanlık Müşaviri pardon Cemalettin Haşimi ve bazı iş insanları…"

"DEVLETİM ADINA YURTDIŞINDA AKTİF GÖREV YAPTIM"

"Diğer taraftan iddianamede eklerindeki yazışmalarda sayın mahkemenizce yaptırılan Türkçe tercümelere bakıldığında, İstanbul TEM'de ve Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgum sırasında ayrıntılı biçimde belirttiğim üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele için devletim adına yurt dışında aktif biçimde görev yaptığım ve bu kapsamda bilhassa Avrupa ve Amerika'da firari olan önde gelen FETÖ'cülerin açık kimliklerini, adreslerini, oradaki ilişki ağlarını, mal varlıklarını Türkiye'den çalınan, tespit edilerek ülkemize iadesi için yoğun destek verdiğim kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Nitekim emniyet güçlerinin el koyduğu cep telefonumda avukatıma teslim edilen imajında da imajına bakıldığında yetki belgesinin ekimde, ekim 2016 yani darbenin sıcak günlerinde, 1 Mayıs 2017'ye kadar geçerli olan tam yetki, full yetki, dönemin 2016-2018 yılları arasında dönemin Başbakanlık Müsteşarı ve 2018-2023 yılları arasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Fuat Oktay tarafından Trident ve GPlus şirketlerine ülke ilişkileri ve tanıtımı yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk devleti adına tam yetkiye haiz olduğu açıkça görülmektedir ve avukatım da size bu yetki belgesinin kopyasını ve resmi tercüman Türkçe tercümesini de size takdim edecek."

"FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARDA PROJE YÖNETİCİSİYDİM"

"Dijital verilerimin üzerinde, soruşturma aşamasında yaptırılan Türkçe çevirilere ilaveten, Sayın Mahkemenizce re’sen seçilen bilirkişi Arman Işıtman tarafından yapılan 23 Mart 2026 tarihli çevirilere bakıldığında; bu şirketlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yetki verilen ve yurt dışında FETÖ ile mücadele için yapılan tüm çalışmalara dair ödenekleri gerçekleştiren şirket olduğu, Gplus'ın ise Türk Devleti adına yurt dışında lobi faaliyetini yürütmek için tam yetki verilen şirket olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim soruşturma savcılığı talebine istinaden dosyaya ibraz edilen 19 Aralık 2025 tarihli MASAK raporuna göre, şahsi hesabımdan bu şirketlere yüklü miktarda döviz gönderilmiştir. Bunu da çok kolaylıkla, Sayın Başkan, tespit edebilirsiniz. Toplamda 1.500.000 avronun üzerinde olması gerek; ama detaylar sizde zaten mevcut. Bunun yanı sıra iddianamede tarafıma yöneltilen suçlamaya dayanak olarak gösterilen, yurt dışında FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında düzenlenen -işin aslında trajikomik tarafı bu- ve devlet sırrı olduğu bilhassa iddia makamı tarafından belirtilen BC, yani Black Cell (Türkçesi Kara Hücre) başlıklı raporları ve FETÖ ile ilgili örgüt şemalarını, yurt dışındaki irtibatlarımdan faydalanmak suretiyle bizzat ben hazırladım ve devletimizin resmi makamlarına iletilmesini sağladım. Nitekim iddianamenin eklerinde yer alan "Kodlamalar" başlıklı yazışmada da benim Türk Devleti adına yurt dışında FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede proje yöneticisi olduğum açıkça belirtilmiştir."

11.15 I HÜSEYİN GÜN: "KENDİMDEN EMİNİM, CASUS DEĞİLİM"

Duruşma Hüseyin Gün'ün savunmasıyla başladı.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün sözlerine "Kendimden eminim casus değilim" diyerek başladı. Hüseyin Gün "Bunu ilk kez burada söylemek zorunda kalıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında üstlenmiş olduğum önemli görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda addianamede isimlerine atıfta bulunulan yabancı devlet adamları, siyasiler, bürokratlar, emekli askerler ve istihbarat mensuplarıyla görüşmemde hayatın olağan akışına aykırı herhangi bir durumun bulunmadığı kolaylıkla tespit edilebilir." dedi.

Gün sözlerinin devamında "Kendimi Jön Türk olarak tanımlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gün "Ekrem İmamoğlu’nu hayatımda bir defa gördüm. Bir de şimdi aynı yerdeyiz" dedi.

10.50 I DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma yaklaşık 50 dakikalık bir gecikmeyle başladı.

Davada önce Hüseyin Gün, ardından Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan savunma yapacak

10.30 I YANARDAĞ, ÖZKAN VE İMAMOĞLU SALONA GİRDİ

Merdan Yanardağ ve Necati Özkan alkışlarla salona girdi. Merdan Yanardağ izleyicileri yumruğunu havaya kaldırarak selamladı ve “Emperyalistlerin işbirlikçileri yurtseverleri casuslukla suçluyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu da salona alkışlarla geldi. İzleyicileri selamlayarak yerine oturdu.

Etkin pişmalıktan yararlanarak ifade veren Hüseyin Gün de salona girdi.

10.15 I DURUŞMA BAŞLAYACAK

Davayı takip etmek üzere salonda tutukluların aile yakınları, çok sayıda siyasi ve basın mensubu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Aylin Nazlıaka; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu salondaki izleyiciler arasında.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla birlikte kayyum atanan TELE 1 çalışanları da salonda.

Duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşanıyor. Bazı sanık yakınları salona girmeye çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise salondaki sandalye yetersizliği nedeniyle girişte bir süre ayakta kaldı.

20’ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, “Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında ‘siyasal casusluk’ suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini maniple etme suretiyle desteklenen İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır” suçlaması yer alıyor.

İstanbul Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, 'suç tarihi' olarak 2019-2025 yılları arası işaret edilirken üç isim hakkında 20’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde bulunan, İBB veri tabanına ait olduğu belirtilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı öne sürülüyor.

Bu verileri dolaylı olarak Özkan’ın temin ettiği ve Gün’ün beyanına göre, Özkan’ın başta “ibb.gov.tr” olmak üzere belediyeye ait çok sayıda e-posta adresini ve şifresini İmamoğlu’nun talimatıyla “Ostin” adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortama aktardığı öne sürülüyor.

İddianamede Gün’ün, “Ostin”deki e-posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ile iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki datalara eriştiği iddia ediliyor.

‘YORUM VE VARSAYIMA DAYALI’

'Kayyım 144 meslektaşımızı işsiz bıraktı tazminatlarını ödemedi. Ben Türk Ceza Kanunu'nun devlet sırrını ele geçirip yabancı bir devlete, örgüte verme suçunu düzenleyen 328. maddesi ile suçlanıyorum. Ama iddianamede yabancı devlet yok, yabancı örgüt yok. Hakkımda somut ya da soyut delil yok. Yorum ve varsayıma dayalı ideolojik bir iddianameyle suçlanıyorum. Bu nedenle savunmamı 'karşı iddianame' olarak sunacağım. 31 Mart 2024 seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini sağlamakla suçlanıyorum. Biz TELE 1'de 22 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yayın yaptık. Bir gün sonra 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren bir yayın yaptık. Biz gazeteciyiz, eleştiririz."