"Casusluk" iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 11 Mayıs'ta

CHP’nin Cumhurbaşkaı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçlamasıyla düzenlenen iddianame kabul edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün 11 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında 'Siyasal casusluk' iddiasıyla 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İddianame 4 Şubat'ta hazırlanmış ve mahkemeye gönderilmişti.

Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia ediyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da 27 Ekim'de tutuklanmış, sonrasında Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.

GÜRLEK GEÇEN HAFTA "KABUL EDİLDİ" DEMİŞTİ

İddianameyi hazırlayan Akın Gürlek geçen hafta A Haber'de katıldığı canlı yayında “Casusluk iddianamesi kabul edildi” demiş, ancak aylık tutukluluk incelemesiyle kabul edilmediği ortaya çıkmıştı.