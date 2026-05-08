Casusluk nereden çıktı?

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, casus olduğu iddia edilen iş insanı Hüseyin Gün ve tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘casusluk’ iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Mayıs’ta görülecek. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün Silivri'deki 4 No’lu duruşma salonunda saat 10.00’da hâkim karşısına çıkacak. 193 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tele1’in eski Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ailesi ve avukatları “Gazetecilik faaliyetini suç olarak gösteren bir iddianame ile karşı karşıyayız” dedi

BirGün TV’ye konuk olan Yanardağ’ın Avukatı Selin Nakıpoğlu, Yanardağ’ın 6,5 aydır duruşmayı beklediğini söyledi. Nakıpoğlu, iddianamede yer alan ifadelere değinerek şunları söyledi:

“İddianamede adı üstünde bir iddia olması gerekiyor. Dayandığı maddeye ilişkin somutluklar koyması gerekiyor. İddianame, Merdan Yanardağ'a yöneltilen suçlamalar o kadar mesnetsiz, o kadar dayanaksız, hatalı, gerçek dışı olmayan hususlara dayandırılmış durumda ki... Ve 328/1 yani ‘siyasal casusluk’ diye özetlediğimiz bu husus… Bu suçun unsurlarına ilişkin de bir bilgi olması gerekiyor ancak ortada bir karşılığı yok. 6 ay 11 gündür bir gazeteci tutsak. Bu da yetmiyor, 25 Ekim 2025 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, biri genel yayın yönetmeni olduğu kanal olmak üzere, iki şirkete kayyum atandı; biri Tele1 ki hiçbir şekilde Merdan Yanardağ'ın bir sahipliği, üyeliği yok. Gerekçe gösterilen suçtan yargılaması başlamadı herhangi bir karar verilmiş değil kesinleşen bir karar yok. Yani orada da kanuna uygun olmayan zaten bir işlem var. Bir kanal tamamen susturuldu, hızlıca satışa çıkarılması için de işlemler yapılıyor. Onlara da bu işlemlere ilişkin de itirazlarımızı zaten sunuyoruz. Ayrıca suçun konusu olan “gizli bilgi” iddianamede ortaya koyulmuş değil. Bilgi olmayınca tabii ki temin fiiline ilişkin de somut hiçbir şey yok.”

‘AMAÇ KRİMİNALİZE ETMEK’

Yanardağ’a da yöneltilen ‘casusluk’ suçuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakıpoğlu şöyle devam etti: “Casusluk’ özel kastla işlenen bir suç. Buna ilişkin yasa çok açık. İşlenen bir suç olmalı ortada ve bu suçun da özel kastla, gizli kalması gereken bilgilerin yabancı bir ülkenin lehine temin edilmesi ve açıklanmış olması lazım. Böyle kolay mı casuslukla suçlamak? İddianamede ‘Adli sicil kaydı da kabarık’ denilmiş. İşaret edilen sicil kaydı, basın, gazetecilik faaliyeti. Bu iddianame gazetecilik faaliyetini yargılıyor. Hepsi gazetecilik faaliyetleri, hepsi Basın Yasası çerçevesinde ki hiçbirine ilişkin aldığı bir ceza yok. Tele1 Televizyonu'nda yayın yaptığı sürece ilişkin bir tek mahkûmiyet kararı yok. Yargılananların lehine hiç delil toplanmayan, tarafsızlık ilkesini tamamen yerle bir eden bir iddianame. Bu 162 sayfalık iddianame tam da bunun ispatı. Gazetecilik faaliyetini suç olarak niteleyen bir iddianameyle karşı karşıyayız. Tüm eylemler basın faaliyeti kapsamında ki bunlar çok teknik suçlar. Ama önemli olan Tele1 dönemine ilişkin adli sicil kaydı yok. Ortada bir insanı kriminalize etme çabası var. Bu başlı başına zaten adil yargılanma hakkının ihlali. Daha şüpheli olarak nitelediğiniz bir insanın duruşmaya bile çıkmadan Genel Yayın Yönetmeni olduğu kanalı satışa çıkarıyorsunuz. Daha da öncesi var; daha emniyette ifadede iken o şirketlerle hiç alakası olmadığı halde ama Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı şirketlere sırf Tele1'i susturmak için hızlıca kayyum atıyorsunuz.”



İddianamedeki ifadeleri ve yöneltilen suçlamalara ilişkin de Nakıpoğlu “İddianame kabul edildikten sonra dosyada 4 sanık var. İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün. İngiltere’de yaşayan Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi olduğu, Merdan Yanardağ'ın da bu yapı içinde Hüseyin Gün'ün talimatlarıyla basın ayağını oluşturduğu söyleniyor. Yani işte 67 yaşındaki Merdan Yanardağ, 40 küsur yıllık gazeteci. Görse zor hatırlatacağı bir insanın talimatlarıyla hem bir örgüte üye edilmiş hem de onun talimatlarıyla hareket ettiği söyleniyor. Bilgi yok, belge yok, o yabancı devletin hangisi olduğu belli değil. Casusluğun nereden çıktığını soracağız. Umuyoruz ki ‘siyasal casusluk faaliyetleri içinde bulunmak’ ifadesinin anlamını bu iddianameyi tanzim eden üç savcı biliyordur” diye konuştu.

SOMUTLUK NEREDE?

Hazırlanan iddianamede tutuklamaya gerekçe olacak delillerin bulunmadığını ifade eden Nakıpoğlu, “Casusluğu’ ortaya koyan bir eylem olmadan bir kurgu yaratılmış. Burada bir örgüt kurulmuş denmiş. 2019 seçimleri, Ekrem İmamoğlu'nun siyasete girmesi bile suç olarak addedilmiş. İmamoğlu'nun seçim kazanmasına yardımcı olmak üzere Yanardağ bu örgütün Gün'den talimat alan ama basın ayağı olarak söylenmiş. Tele1’e kayyum atanmasının güya nedeni de bu. Yanardağ'ı takip eden herkes bilir ki İmamoğlu'nun siyasetini çok eleştirmiştir, kayıtlarda var. Kılıçdaroğlu ile 23 Haziran 2023'te yapılmış olan Ankara'daki programda da aynı şekilde gazeteci olarak soru soruyor, yorum yapıyor. İddianamenin dili çok önemli. İddianamenin dilinde o kadar çok ‘olabileceği, anlaşıldığı, böyle değerlendirildiği’ gibi tek taraflı, dolaylı çıkarım içeren, üçüncü kişilerin beyanlarına dayandırılan ifadeler var ki. Oysa iddianameler somutluğa dayandırılır. İddia nerede? Somutluk nerede? Müvekkilimiz büyük bir suç isnadıyla karşı karşıya. Bu dosyada Merdan Bey’in bir gün bile tutsaklığı mümkün değil. Kaldı ki soruşturma açılması bile çok abes. Bu dava Türkiye tarihinde daha önce karşılaşılmış bir dava türü değil. Bu sadece Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu diye geçiştirilecek bir husus değil. Bu gerçekten Türkiye'deki basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, mülkiyet hakkına, masumiyet karinesine ilişkin çok dikkatli izlenmesi gereken bir dava. Son olarak Müvekkilim Yanardağ'ın da bir mesajını iletmek istiyorum; basın örgütlerini, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına basın örgütlerini mutlaka duruşmayı izlemeye davet etmiştir. Bu çok önemli çünkü ancak birkaç kanaldan haber alabiliyoruz hakikatleri. Yanardağ’ın ‘Tele1'e sahip çıkın, bize sahip çıkın’ sözünü unutmayın.”

‘MERDANI ALIP GELECEĞİZ’

Merdan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ da “Ben zaten suçsuz olduğunu bildiğim için umutluyum. Her şeye rağmen adalete güvenmek istiyoruz. Duruşma birkaç gün sürecek ama Merdan'ı alıp oradan geleceğimizi düşünüyorum. Bu suçlamaların asılsız olduğunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tüm tutarsızlıkların da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Merdan’ın alınmaması dahi gerekirken bir de çıkmasını ummak gerçekten çok üzücü. Her şeye rağmen umutla yaklaşıyorum.”

∗∗∗

BU SUÇ BİZE YAPIŞMAZ!

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın avukatları Erkam Erdem ve Yiğit Akalın da açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı belgeyle haberdar olduk. O basın açıklaması algı oluşturacak bir basın bülteniydi. Casusluk, devlet suçlarına karşı işlenen bir suç ekseninde TCK’de düzenlenmiş. Dolayısıyla casusluktan bahsedebilmemiz için en başta ortada devlet sırrı olarak nitelendirilecek bir bilgi olması gerekir. Buradaki iddianamede bizim gördüğümüz 3 isnat var. Bunlardan biri de İBB uzantılı bazı mail adreslerinin şifreleriyle birlikte ekran görüntüsüyle Hüseyin Gün’ün telefonunda bulunması. Bu bulunan görüntünün de Necati Özkan tarafından internet ortamına aktarıldığıyla alakalı bir iddia. Türkiye'nin en iyi adli bilişimcilerinden, gerçekten de savcılık makamlarının da çok fazla kendisine başvurduğu Tuncay Beşikçi'ye başvurduk. Tuncay Bey'den aldığımız rapor; bu bilgi sızıntılarının çok çok önceki tarihlerde açık kaynaklara dönem dönem yerleştirildiği ve bunların esasında İBB'nin veri tabanındaki sızıntılardan değil de, bu kişilerin kendi İBB mail adresleriyle başka sitelere yaptıkları kayıtlar üzerinden edinilmiş şifreler olduğunu uzman mütalaası ortaya koydu. Bir araştırdık ki 2003'te ayrılan var, 2018'de ayrılan var, 2007'de ayrılan var.”

Gün’ün uygulama satma düşüncesiyle Özkan’ı ziyaret ettiğini ancak Özkan’ın bir faydası olmayacağı düşüncesiyle reddettiğini belirten avukatlar “Wicker meselesi, son dönemde bildiğimiz Bylock benzeri bir anlatım ekseninde servis edildi. Ama Wicker yazışmalarının içeriği üzerinden bir suç isnadı yok. Necati Bey böyle bir yazışmayı yapmadığını, böyle bir uygulamayı kullanmadığını en başından ifade etti. Bu, herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacak bir dava. Bu suç bize yapıştırılamaz."

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu ile birlikte Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçlamasıyla 4 Şubat’ta iddianame hazırlanmıştı ve mahkemeye gönderilmişti. Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia etmişti. Savcılık, İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürmüştü. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da 27 Ekim'de tutuklanmış, sonrasında Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.