“Casusluk” operasyonu: Merdan Yanardağ gözaltına alındı; dosyada İmamoğlu'nun adı da var

Muhalefete yönelik siyasi baskı ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah iki dosya kapsamında polis operasyonları düzenlendi.

Yeni başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ evinden gözaltına alındı. Evde arama yapılırken Yanardağ’ın kanaldaki odasında da arama gerçekleştirildi.

Soruşturmada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın da adı yer alıyor. Dosyada "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" tanımı kullanıldı.

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan "Basın Notu- Operasyon 1" başlıklı açıklamada, 2019 seçimlerinde "yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunulduğu ve casusluk suçunun işlendiği" iddiasına yer verildi.

Açıklamada, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın 'casusluk' suçlamasıyla ifadelerine başvurmak üzere Çağlayan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı belirtildi.

DOSYA HÜSEYİN GÜN ÜZERİNDEN KURULDU

Soruşturmada Hüseyin Gün ismi üzerinden iddiaların kurulduğu görüldü. Gün, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanmıştı. Gün'ün de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesi istendi.

Açıklamada, ''Yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün isimli şüphelinin dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına ait veriler tespit edildiği iddia edilirken,bu bulguların ardından soruşturma genişletilerek, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da 'casusluk' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla işlem başlatıldığı'' aktarıldı.

Dosyada Hüseyin Gün'ün "farklı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiği" öne sürülerek, "Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail Ülkesinde Askeri yada Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIK: ÖRGÜTÜN AMACI CUMHURBAŞKANLIĞI

Başsavcılık, İmamoğlu’nun siyasal faaliyetlerini “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” olarak tanımlayarak, “Ekrem İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün’ün şüpheli Necati Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün’ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu anlaşılmıştır” iddiasını ortaya attı.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ise Hüseyin Gün ile “çok sayıda irtibat ve yazışmalarının tespit edildiği” öne sürüldü.

OPERASYON CANLI YAYINDA DUYURULDU

TELE1 ekranlarında yayınlanan “Sabah Pusulası” programı sırasında, sunucu Gökhan Kayış, operasyonu canlı yayında izleyicilere duyurdu.

Kayış, “Sabahın erken saatlerinde TEM ekipleri kanalımıza geldi. Şu anda binada arama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ'IN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından avukatı Bilgütay Hakkı Durna, TELE1 ekranlarından açıklama yaptı. Durna açıklamasında, ''Hukuki delil olmaksızın büyük iddialarla insanlar hapsediliyor'' ifadelerini kullandı.

Yıldız Yazıcıoğlu'nun aktardığına göre Durna'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Şu anda hukuki boyutuna dair dosya ve evrak görmüş durumunda değiliz. Savcılığın basın açıklamasına ulaştım. Ne yazık ki bizim ülkemizde büyük iddialarda bulunuyor insanlar hakkında bunlar delillendirilmiyor ve insanlar özgürlüklerinden mahkum bırakılıyor. Emniyet’e gideceğim ve dosyaya ulaşmaya çalışacağım. Merdan Yanardağ’ın yurtsever kimliğine dair bir sorgulama mümkün değildir. Bizim ülkemizde insanlar suç olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Arama bittikten sonra ailesiyle konuştum. Sonuçta ailesi tabi Merdan bey gibi dik duran bir aile olduğu için herhangi bir şaşkınlık yoktu. Sonuçta Merdan Bey’in çalışmaları nedeniyle böyle bir olasılık var. Moralleri iyi ve düzgün süreci beraberce ilerleteceğiz."

Özet: HUKUKİ DELİL OLMAKSIZIN BÜYÜK İDDİALARLA İNSANLAR HAPSEDİLİYOR..

👇🏻

Avukat Bilgütay Hakkı Durna, @tele1comtr'e müvekkili Merdan Yanardağ hakkındaki açıklama yaptı:

👇🏻

"Şu anda hukuki boyutuna dair dosya ve evrak görmüş durumunda değiliz. Savcılığın basın açıklamasına… — Yıldız Yazıcıoğlu (@journalofyy) October 24, 2025

İBB UYGULAMALARINA DA SORUŞTURMA: 15 GÖZALTI

Başsavcılık tarafından "Basın Notu- Operasyon 2" başlığıyla bir diğer operasyona ilişkin de açıklama yapıldı.

İBB'nin "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" adlı dijital uygulamalarını kapsayan bu operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

"İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda (15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat:06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."