“Casusluk” operasyonu: Merdan Yanardağ gözaltına alındı; İmamoğlu da soruşturmaya dahil edildi

Polis sabahın erken saatlerinde TELE1 Televizyonunda arama yaptı. Evinde de arama yapılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2019 seçimlerinde 'yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunulduğu ve casusluk suçunun işlendiği" iddiasına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis bu sabah TELE1 Televizyonunda arama yaptı.

''BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA''

Evinde de arama yapılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yanardağ'ın daha önce tutuklanan ve bazı terör örgütleriyle bağı olduğu iddia edilerek casusluk suçlaması yöneltilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Başsavcılık açıklamasında 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın 'casusluk' suçlamasıyla ifadelerine başvurmak üzere Çağlayan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı belirtildi.

OPERASYON CANLI YAYINDA DUYURULDU

TELE1 ekranlarında yayınlanan “Sabah Pusulası” programı sırasında, sunucu Gökhan Kayış, operasyonu canlı yayında izleyicilere duyurdu.

Kayış, “Sabahın erken saatlerinde TEM ekipleri kanalımıza geldi. Şu anda binada arama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ'IN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından avukatı Bilgütay Hakkı Durna, TELE1 ekranlarından açıklama yaptı. Durna açıklamasında, ''Hukuki delil olmaksızın büyük iddialarla insanlar hapsediliyor'' ifadelerini kullandı.

Durna'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Özet: HUKUKİ DELİL OLMAKSIZIN BÜYÜK İDDİALARLA İNSANLAR HAPSEDİLİYOR.. Avukat Bilgütay Hakkı Durna, @tele1comtr'e müvekkili Merdan Yanardağ hakkındaki açıklama yaptı: "Şu anda hukuki boyutuna dair dosya ve evrak görmüş durumunda değiliz. Savcılığın basın açıklamasına ulaştım. Ne yazık ki bizim ülkemizde büyük iddialarda bulunuyor insanlar hakkında bunlar delillendirilmiyor ve insanlar özgürlüklerinden mahkum bırakılıyor. Emniyet’e gideceğim ve dosyaya ulaşmaya çalışacağım. Merdan Yanardağ’ın yurtsever kimliğine dair bir sorgulama mümkün değildir. Bizim ülkemizde insanlar suç olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Arama bittikten sonra ailesiyle konuştum. Sonuçta ailesi tabi Merdan bey gibi dik duran bir aile olduğu için herhangi bir şaşkınlık yoktu. Sonuçta Merdan Bey’in çalışmaları nedeniyle böyle bir olasılık var. Moralleri iyi ve düzgün süreci beraberce ilerleteceğiz."

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün isimli şüphelinin dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına ait veriler tespit edildiği iddia edilirken, Bu bulguların ardından soruşturma genişletilerek, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı'' belirtildi.

''İBB UYGULAMASINA CASUSLUK SORUŞTURMASI: 15 GÖZALTI''

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

“İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda (15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat:06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 24/10/2025

-İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-"