Casusluk soruşturması: İmamoğlu yarın Çağlayan'a getirilecek

Muhalefete yönelik siyasi baskı ve operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da savcılığa getirilmesi için müzekkere yazıldı.

İmamoğlu’nun adliyeye ne zaman getirileceği belli oldu. İmamoğlu yarın (26 Ekim) saat 11.00'de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan’a getirilecek. İmamoğlu’nun, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde ifadesi alınacak.

İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yarın adliyede buluşma çağrısı yaptı. Çelik şunları ifade etti: "Çağlayan’da olacağız! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu soruşturmaya tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu "Karşıma çıktığınız her seçimde yenilince ve bizimle rekabet edecek cesaretiniz kalmayınca, seçimlerde karşınıza çıkmamızı engellemek için şimdi de bu rezil kumpası mı tezgahladınız? Cumhurbaşkanı’nın kimlik numarası da dahil devletin bütün verilerini çaldıran siz, devletin bütün kurumlarının en hassas bilgilerinin başka ülkelerin eline geçmesine engel olamayan yine siz. Ama casusluk yapan ben öyle mi? Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!

Anladık, “terör örgütüne yardım” dediniz bir şey çıkaramadınız, kimseyi ikna edemediniz. “Yolsuzluk” dediniz, aylarca çalıştınız, onlarca suçsuz günahsız insanı hapsettiniz, iftiracılar yarattınız, bir şey çıkaramadınız. Bir şey çıkaramayınca, “turpun büyüğü geliyor” diyerek hazırladığınız iddianameye koyacak bir şey bulamayınca, şimdi de buna mı sarıldınız? Milleti uydurma suçlamalarınızla ikna edemeyince şimdi bu çıkışı olmayan yola mı tevessül ettiniz?

Karşıma çıktığınız her seçimde yenilince ve bizimle rekabet edecek cesaretiniz kalmayınca, seçimlerde karşınıza çıkmamızı engellemek için şimdi de bu rezil kumpası mı tezgahladınız?”