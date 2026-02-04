'Casusluk' soruşturmasında iddianame avukatlardan önce basına sızdırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Diğer pek çok soruşturmada olduğu gibi iddianame UYAP’a dahi yüklenmeden basına sızdırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ için iddianame düzenlendi.

Casusluk soruşturmasında iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda; şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında Siyasal Casusluk suçundan bugün itibarıyla kamu davası açılmıştır.”

Gün içerisinde elden ele dolaşırken avukatlar UYAP’tan iddianameye ulaşamadı. Yanardağ’ın avukatları Av. Bilgütay Hakkı Durna ve Av. Selin Nakıpoğlu duruma tepki göstererek UYAP’tan iddianameye ulaşamadıklarını doğruladı. Avukatlar, “İddianame yalnızca basın yolu ile bize ulaştı, UYAP materyali değil. Bunun altını çizmek isteriz. Kişinin yargılama süreci dahi başlamadan basına iddianamenin sızdırılması başlı başına bir hukuksuz durumdur. Masumiyet karinesi halihazırda zaten ihlal edilmiştir” dedi.