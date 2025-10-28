Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, Emniyet'te "Fuat Avni" sunumu yapmış

“Siyasal casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ dosyasındaki kilit isim Hüseyin Gün’ün, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) bir sunum yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de "Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?" başlıklı bugünkü yazısında, Gün'ün ifadesinde yer alan detayları yazdı.

Gün, dönemin AKP İstanbul Miletvekili Mehmet Sekmen'in ( Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı) kendisine ulaşarak 17-25 Aralık sürecinin ardından sosyal medyada etkin olan “Fuat Avni” hesabının kimliğini tespit etmesi için kendisine danıştığını söyledi. Gün, "Yazılım alanında faaliyet gösterdiğim için bana bu konuda yardımcı olup olamayacağım soruldu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ilgili birime sunum yaptım" dedi.

Ancak Gün’ün ifadesine göre bu girişim sonuçsuz kaldı. Gün, bu konuya ilişkin ifadesinde "Bu işlem (Fuat Avni’nin tespiti) gerçekleşmedi. Beni Emniyet’e davet eden kişi Mehmet Sekmen olabilir" ifadelerini kullandı.

SEKMEN: HATIRLAMIYORUM AMA OLABİLİR

İsmail Saymaz'ın söz konusu iddiaları sorduğu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Gün’ü hatırlamadığını söyledi. Ancak Sekmen, Gün’ün yanında bulunduğu belirtilen Seher Erçili Alaçam’ı tanıdığını belirterek, “Fuat Avni’yi bulabilir misin demiş olabilir miyim, bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Sekmen ayrıca, “Benim muhatabım Alaçam’dı. Hüseyin Gün’ü onun yanında bir iki kez görmüş olabilirim.” dedi.

İBB ZİYARETİ SUÇLAMA KONUSU OLDU

Öte yandan, Hüseyin Gün’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan ile yaptığı 7 dakikalık görüşme de casusluk suçlamasına delil olarak dosyaya eklendi.

Saymaz, yazısında, Gün’ün geçmişte Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yaptığı sunumun göz ardı edilip İBB’deki kısa görüşmenin suçlama konusu yapılmasını eleştirerek şu soruyu yöneltti: "Casus Emniyet’te sunum yapınca suç sayılmadı da, İBB’ye girince mi suç oldu?"