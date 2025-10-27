"Casusluk" soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk tepki: Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" suçlamasıyla açılan soruşturmada tutuklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız" mesajı verdi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklaması şöyle:

“Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu”…

Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi.

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız.