'Casusluk' soruşturmasındaki McGrath'ın şirketi bakanlıklardan ihale almış

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan casusluk soruşturmasında "İngiliz ajanı" olduğu iddia edilen Christopher Paul McGrath'in şirketinin çeşitli bakanlıklardan siber güvenlik ihaleleri aldığı ortaya çıktı.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, "casusluk" suçlamasının baş aktörlerinden gösterilen Christopher Paul McGrath’ın yöneticisi olduğu şirket, bakanlıklardan "siber güvenlik ihaleleri" almış. Bahadır Özgür'ün yazısı şöyle:

"Savcılık McGrath’ın halen çalıştığı şirkete, 'Türkiye-İsviçre' diyerek işaret ediyor ama buradaki faaliyetlerine dair detay vermiyor. Haliyle ‘milli güvenlik’ ve ‘casusluk’ gibi olağanüstü bir suçlama olunca her isme, şirkete dikkat ediyor insan. Ne de olsa savcılığın baş şüphelilerinden birisinin yöneticisi olduğu bir şirket bu.

Prodaft ilk İstanbul’da kuruldu. İngiltere’deki şirket 2024’te açıldı. Her ikisinin de sahipleri aynı. Hemen belirteyim, şirketin sahipleri soruşturmada herhangi bir şekilde geçmediği için isimlerini vermiyorum. Bilgi notunda yer alan Prodaft UK Limited, 8 Mayıs 2024’te İngiltere’de ticaret sicile işlendi. McGrath şirketin başından itibaren ‘direktör’ göreviyle yer alıyor. Şirketin yüzde 100 hissesi Hollanda’da bulunan Proactivecyber Technologies B.V.’ye ait. Yine Türkiye’deki şirketin tüm hisseleri de Hollanda’daki şirketin.

Alanında tanınan bir şirket aslında. Bir anlamda ‘karşı hacker’ ya da ‘beyaz hacker’ denilen güvenlik faaliyetlerinde uzmanlar. Avrupa’da da önemli işler alıyorlar. Türkiye’de ise kamudan iki ihale kazandılar. Her ikisi de yakın tarihli.

İlk ihale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 6 Kasım 2024’te düzenlediği, ‘lisans yönetimi yazılım paketi’ alımı. 1 milyon 180 bin lira bedelle 4 Aralık 2024 günü sözleşme imzalandı.

İkinci iş ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ‘U.S.T.A. Siber İstihbarat Platformu Üyelik Bedeli’ ihalesi. İhale doğrudan temin ile yapıldı.795 bin lira bedelli ihalenin sözleşmesi 18 Haziran 2025 günü imzalandı. Yani savcılığın Gün’ün tutuklandığını söylediği tarihten iki hafta önce."