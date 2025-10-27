"Casusluk" suçlamasıyla bir kez daha tutuklanan İmamoğlu: İsyan ediyorum artık!

Ekrem İmamoğlu, "siyasal casusluk" suçlamasıyla hakkında verilen tutuklama kararının, kendisini hapishane tutacak başka bir kumpas dosyası kapsamında verildiğini söyledi.

İmamoğlu, X sosyal medya platformundaki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yaptığı paylaşımda, bu iftiraların üzerinde durmayacağını, kendisi üzerindeki "yolsuzluk" dosyasının boş kaldığını vurguladı.

"Bu kadarına da isyan ediyorum artık" diyen İmamoğlu, "Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?" diye sordu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz? Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.