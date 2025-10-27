Casusluk tutuklanmalarına tepkiler sürüyor: "Sandık geldiğinde adaleti göreceksiniz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına isyan etti.

İmamoğlu'na verilen tutuklama kararının kaybedenlerin titreyen elleriyle yazdığı bir korku hikayesi olduğunu savunan Zeybek, "Sandık geldi mi, adaleti de, iradeyi de yeniden yaşayarak göreceksiniz ve anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ödünüz kopuyor koltuk gidecek diye telaştasınız anlıyoruz ama o debdebeli koltuklarınız gidecek. Ciddiyetini yitirmiş, aklını öfkesine teslim etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na atılan 'casusluk' iftirası kaybedenlerin titreyen elleriyle yazdığı bir korku hikayesidir. Artık ipin ucunu tamamen kaçırdınız. Her geçen gün biraz daha dibe batıyorsunuz. Boş dosyalardan, uydurma suçlardan, kumpaslardan medet umanlar; son sözü hep millet söyledi, yine millet söyleyecek. Sandık geldi mi, adaleti de, iradeyi de yeniden yaşayarak göreceksiniz ve anlayacaksınız.”