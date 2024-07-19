Casuslukla suçlanıyordu: ABD'li gazeteci Evan Gershkovich’in cezası belli oldu

Rusya’da mahkeme, casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD’li Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’e 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da mahkeme, "casusluktan suçlu bulduğu" Wall Street Journal (WSJ) muhabiri, ABD vatandaşı Evan Gershkovich'i 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yekaterinburg şehrinde Sverdlovsk Bölge Mahkemesinde, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Gershkovich hakkında dün görülmeye başlanan duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme, ABD vatandaşı Gershkovich'e, casusluk yapma suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin basın servisinden yapılan açıklamada, Gershkovich'in suçunu kabul etmediği bildirildi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA YARGILANDI

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gershkovich, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural bölgesindeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gershkovich'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gershkovich'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.

"GAZETECİLİKLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gershkovich'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.

Mahkeme süreci bir yıldan fazla süredir devam ediyordu.