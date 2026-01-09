Giriş / Abone Ol
Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" buz tuttu

Ajans Haberleri
  • 09.01.2026 13:10
  • Giriş: 09.01.2026 13:10
  • Güncelleme: 09.01.2026 13:10
Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) - Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki kısmında kalan "yüzen adalar", soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

