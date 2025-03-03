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Çat Barajı'nın bir bölümü dondu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içerisinde yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Yaşam
  • 03.03.2025 14:03
  • Giriş: 03.03.2025 14:03
  • Güncelleme: 03.03.2025 14:05
Kaynak: İHA
Çat Barajı'nın bir bölümü dondu
Fotoğraf: İHA

Rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan yüzen adaların yer aldığı Çelikhan Çat Barajı’nın bir kısmı buz tuttu.

Yazın yeşil bitki örtüsüyle turistlerin ilgi odağı olan Çat Barajının bazı kısımları buz kesti.

Kıyıya vuran yüzen adalar kardan dolayı beyaza bürünürken, gölün kıyıya yakın bölgeleri soğuk hava nedeniyle dondu.

Yüzeyi donan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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