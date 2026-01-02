Çatak Belediyesi'nden açıklama: ''İlçede 6 noktada çığ düştü, risk sürüyor''

Çatak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede şu ana kadar 6 noktada çığ düştüğü bildirilerek, çığ riskinin devam etmesi nedeniyle yurttaşların uyarılara dikkat etmesi, riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede geçen pazar gününden bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle belediyeye bağlı ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü bildirildi.

İlçede dün sabaha karşı düşen çığın Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta bir evin içine kadar girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla bölgede yaklaşık 20 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, halkımız ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirilmiş; akrabası bulunan vatandaşlarımız ise yakınlarının evlerine yönlendirilmiştir. Tahliye çalışmaları devam ederken, Bahçelievler Mahallesi’nden ikinci bir çığ ihbarı alınmıştır.



İhbarın ardından ekiplerimiz derhal Bahçelievler Mahallesi’ne intikal etmiş, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda çığ altında kalan Gülnaz Bitik yaralı olarak bulunarak ambulansla Çatak Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, ancak ne yazık ki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Gülnaz Bitik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

VAN-ÇATAK KARAYOLU ULAŞIMA KAPALI

Açıklamada, Van–Çatak Karayolu'nun çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik riski devam ettiği için yol üzerinde şu an çalışma yapılamamaktadır. Yetkili kurumlarla koordinasyon sağlanmakta olup, riskin ortadan kalkmasının ardından çalışmalar derhal başlatılacaktır.

Ayrıca şu ana kadar tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda 6 farklı noktada çığ düşmesi meydana gelmiştir. Çığ gelme riskinin devam etmesi nedeniyle halkımızın uyarılara dikkat etmesi, riskli bölgelerden uzak durması ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesi büyük önem arz etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde ekiplerimiz, olası risklere karşı sahadaki çalışmalarını sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürecektir. Belediyemiz 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecek, halkımızın can güvenliği için tüm tedbirler alınacaktır."