Çatak’ta düşen çığda park halindeki araç kar altında kaldı

Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN’ın Çatak ilçesinde dün gece saatlerinde iki ayrı çığ düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir araç kısmen çığ altında kaldı.

Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde gece saatlerinde iki ayrı çığ düştü. Yamaçtan kopan kar kütleleri TOKİ konutlarının yakınına kadar ulaştı. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kısmen çığ altında kalan araç, bulunduğu yerden çıkarıldı. Çığın kapattığı alanlarda ise temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

