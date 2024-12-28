Çatak’ta fırtına çatıları uçurdu

Dün gece, ilçeye bağlı Konalga Mahallesi’nde meydana gelen hortum, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

52 yaşındaki Hıvzullah Karakaya’ya ait 400 küçükbaş hayvanın bulunduğu iki ayrı ahır büyük hasar gördü. Hortum nedeniyle ahırların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı.

Yıkılan duvarın altında kalan 21 küçükbaş hayvan yaralanırken, 11 hayvan telef oldu. Çevredeki kurtların enkaz ve ahırdan kaçan koyunlara saldırdığı belirtilirken, vatandaşlar kayıp hayvanları bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Hayvan sahibi Karakaya, olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, “Gece yarısı saat 02.00’de çıkan hortum bizim ahırı yerle bir etti. 400 hayvanım var, yaklaşık 200 tanesi enkaz altında kaldı.

21 hayvanım yaralı, 11 tanesi telef oldu. Yaralı olan hayvanlarımızı arabaya yükledik, veterinere götüreceğiz. İnşallah onları da kurtaracağız. Komşuların yardımıyla biz bu koyunlarımızı çıkarttık.

Belediyeyi aradık bize kepçe gönderdi. Kalan koyunlarımı başka bir ahıra götürdük. Kurtların saldırması sonucu, kayıp olan 14 koyunu bulmak için çalışıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de olayın ardından yardımlaşma ve kurtarma çalışmalarına katılarak Karakaya’ya destek oldu. Yetkililer, zarar tespit çalışmaları için bölgede incelemelerde bulundu.