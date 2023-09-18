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Çatak’ta trafik kazası: 6 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 10:53
  • Giriş: 18.09.2023 10:53
  • Güncelleme: 18.09.2023 10:53
Kaynak: İHA
Çatak’ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Çatak Karayolu üzerinde bulunun Görentaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Van’dan Çatak istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EF 869 plakalı Ford Transit marka minibüs, kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Meydana gelen trafik kazasın yaralanan 6 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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