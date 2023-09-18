Çatak’ta trafik kazası: 6 yaralı
Van’ın Çatak ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Çatak Karayolu üzerinde bulunun Görentaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Van’dan Çatak istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EF 869 plakalı Ford Transit marka minibüs, kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Meydana gelen trafik kazasın yaralanan 6 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.